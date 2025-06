Satser på sol i Gjøvik

Energeia Mæhlum, eid av børsnoterte Energeia og Eidsiva Vekst, har levert konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for et nytt solkraftverk i Gjøvik.

Det opplyser Energeia i en børsmelding tirsdag.

– Vi er veldig godt fornøyd med den støtten vi har fått fra Gjøvik kommune. Kommunen har vært tydelige i sitt ønske om å bidra til det grønne skiftet, og lagt til rette for ny fornybar kraft. Nå ser vi frem til at NVE tar søknaden til behandling, sier daglig leder Jarl Egil Markussen.



Dette blir selskapets andre prosjekt i kommunen. Det søkes om å bygge et agrivoltaisk solkraftverk med en kapasitet på 24 MWDC og 20 MWAC. Planen inkluderer også et batterianlegg på 10 MW med 20 MWh lagringskapasitet. Kraftverket skal etableres på 457 dekar tidligere skogsmark, som nå er godkjent for nydyrking og skal brukes til både fôrproduksjon og beite.

Solkraftverket er planlagt å levere om lag 29 GWh i året. Gjøvik kommune ga grønt lys for nydyrkingsdelen i fjor høst.