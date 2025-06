Wall Street stiger på våpenhvile

Mandag meldte USAs president Donald Trump at Israel og Iran hadde blitt enige om en våpenhvile. Tirsdag anklager derimot begge parter hverandre for å ha brutt våpenhvilen.

Wall Street holder derimot optimismen og stiger tirsdag kveld norsk tid.

Klokken 21 klatrer Nasdaq-indeksen 1,5 prosent, mens Dow Jones stiger 1,2 prosent og S&P 500 er opp 1,2 prosent.

Donald Trump kommer med følgende budskap på meldingstjenesten Truth Social: «Israel. Ikke slipp de bombene. Hvis dere gjør det, er det et alvorlig brudd. Hent hjem pilotene deres, nå!»

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 11,9 prosent til 17,5.

Bevegelser

Våpenhvilen sender forsvarsaksjer ned tirsdag.

RTX faller 2,8 prosent, Northrop Grumman faller 3,4 prosent, Lockheed Martin faller 2,9 prosent og L3Harris Technologies faller 2,2 prosent.

Blant oljeaksjene faller Chevron 1,9 prosent og Exxon Mobil 2,6 prosent, mens ConocoPhillips er ned 2,1 prosent.

Cruiseaksjene Carnival stiger 6,7 prosent, Norwegian Cruise Line stiger 4,4 prosent, og Royal Caribbean Cruises stiger 2,3 prosent.

Blant flyaksjene stiger United Airlines 2,7 prosent, Delta Air Lines 2,6 prosent og American Airlines 4,5 prosent.

Tesla rullet søndag ut betaversjonen av sin lenge ventede robottaxi-tjeneste i Austin, Texas, noe som sendte aksjen opp mer enn åtte prosent i mandagens handel.

Ifølge CNBC har amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter tatt kontakt med Tesla etter at videoer publisert på sosiale medier viste flere hendelser der robottaxiene utløste kaotiske situasjoner på veiene. Tirsdag faller aksjen 1,9 prosent.

Uber-aksjen stiger 7,8 prosent etter at Waymo åpnet for selvkjørende taxiturer i Atlanta tilgjengelig gjennom Uber-appen.

Fed

Ifølge Handelsbanken priser markedet nå inn to rentekutt i USA innen utgangen av året. I dag og i morgen skal sentralbanksjef Jerome Powell vitne møte i Kongressen, noe som kan gi nye signaler om veien videre.

«For Powell kompliseres bildet av at rentekomiteen nå virker mer delt i synet på renten enn tidligere, og to av medlemmene, Michelle Bowman og Christopher Waller, har begge argumenter for rentekutt på neste møte. Begge ble oppnevnt av Trump under hans første presidentperiode», skriver DNB Carnegie i en rapport.