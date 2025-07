Det er for det meste oppgang på børsene i Asia onsdag morgen. Investorene vurderer nå våpenhvilen mellom Israel og Iran, samt Federal Reserve-sjef Jerome Powells halvårlige høring i Kongressen.

Powell antydet der rentekutt i juli, men advarte samtidig om at økt inflasjon trolig vil holde sentralbanken tilbake.

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Referatet fra Bank of Japans siste møte viser at noen av styremedlemmene støttet å holde renten uendret på grunn av usikkerhet rundt effekten av amerikanske tollsatser på Japans økonomi. Andre medlemmer påpekte derimot at inflasjonen er sterkere enn forventet, og antydet at sentralbanken kan ha behov for å heve rentene til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,28 prosent, CSI 300 legger på seg 0,35 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,77 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller derimot tilbake 0,09 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,06 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,47 prosent.

Ferske nøkkeltall fra Australia viser at konsumprisene steg mindre enn ventet i mai, mens kjerneinflasjonen falt til det laveste nivået på over tre år. Utviklingen kan nå gi den australske sentralbanken rom til å senke styringsrenten.