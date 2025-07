Dette skjer i dag

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: Fed-sjef Powell høring i Senatets bankkomité, kl. 16.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Micron Technology

Ordinær generalforsamling:

Akobo Minerals, Aqua Bio Technology, Black Sea Property, Helgeland Kraft, REC Silicon, Vow Green Metals

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Sveits kan få en ny arveskatt på 50 prosent av formuer over 600 millioner kroner. Kjetil Holta, som selv bor i Sveits på flukt fra norsk formuesskatt, mener det vil være en sensasjon om forslaget stemmes frem i en folkeavstemning i november.

Han mener det vil gi enorme konsekvenser for valuta, banker og eiendomspriser, og han spår at mange vil flytte ut. Holta sier det også er høyst sannsynlig at han selv flytter.

Bjørn Rune Gjelsten varsler snuoperasjon i sportskonsernet Sport Holding. I fjor tapte det 228 millioner kroner før skatt. For at det skal bli en pengemaskin vil Gjelsten gjøre det til en langsiktig partner for leverandørene og slik hente ut mer effektivitet og redusere ukurans.

Sportssatsingen og boligvirksomheten var det som tynget mest for Gjelsten Holding i fjor. Gjelstens investeringsselskap tjente 309 millioner kroner før skatt. Han synes tallene er solide, men legger til at han har høyere ambisjoner.

Steensland-familien hadde superavkastning i aksjemarkedet i fjor. Det bidro til tidenes beste resultat, på 1,53 milliarder kroner, og den bokførte egenkapitalen ble løftet til 12,4 milliarder.

Spesielt i shippingdelen ligger det imidlertid betydelige merverdier. Sammen med søsteren og moren har Michael Steensland-Brun nettoverdier på 16,5 milliarder kroner i Inge Steensland-gruppen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om de appbaserte drosjeselskapene Uber og Bolt. En rekke Uber-sjåfører står frem i Klassekampen og hevder at det Uber og Bolt driver med, er moderne slaveri.

Sjåførene får tilbud om en tur, via appen, og må bestemme seg i løpet av et par sekunder om de godtar turen. Det er ikke slaveri. Det er faktisk et bra marked, skriver Hegnar.