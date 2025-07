Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at første halvår av 2025 er snart unnagjort – et halvår som kanskje har inneholdt mer usikkerhet enn noe annet halvår i historien.

«Til tross for dette har en rekke børser steget markant, ikke minst flere av de europeiske. De amerikanske, med S&P 500 i spissen, har også gjort et aldri så lite comeback i det siste og nærmer seg igjen all-time high», skriver analytikeren.

«Hvorvidt det neste halvåret vil føre med seg ytterligere oppgang, gjenstår å se. Over tid er det for øvrig underliggende vekstimpulser og inflasjonsstabilitet som er nøkkelen», fortsetter Barntsen.

Han påpeker at fra et geopolitisk ståsted er det fremdeles mange uløste spenninger, men prosessene for å løse flere av disse er godt i gang.

«Skulle de økonomiske relasjonene mellom USA og Kina, samt USA og EU, normaliseres gjennom fornuftige avtaler, vil forholdene i verdensøkonomien bedres betydelig», skriver han.

Asia

Det er for det meste oppgang på børsene i Asia onsdag morgen. Investorene vurderer nå våpenhvilen mellom Israel og Iran, samt Federal Reserve-sjef Jerome Powells halvårlige høring i Kongressen.

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,28 prosent, CSI 300 legger på seg 0,35 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,77 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller derimot tilbake 0,09 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,06 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,47 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen opp 1,24 prosent til 67,97 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,32 prosent på 65,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Wall Street holdt optimismen gjennom tirsdagens handel og sto i grønt fra start og til børsslutt.

Den brede S&P 500-indeksen klatret 1,1 prosent til 6.092,23. Industritunge Dow Jones steg 1,2 prosent til 43.089,11 og teknologiindeksen Nasdaq steg 1,4 prosent til 19.912,53.

Våpenhvilen sendte forsvarsaksjer ned tirsdag. RTX falt 2,7 prosent, Northrop Grumman falt 3,2 prosent, Lockheed Martin falt 2,6 prosent og L3Harris Technologies falt 1,7 prosent.

Oslo Børs

Oljeprisen bidro til å sende Oslo Børs ned tirsdag, og hovedindeksen falt 1,7 prosent til 1.605,68.

Syv av de ti mest omsatte aksjene falt. Equinor var på det meste ned 8,5 prosent, tilsvarende 66,5 milliarder kroner i børsverdi. Aksjen endte til slutt ned 7,7 prosent, med et verdifall på 60 milliarder kroner.

Aker BP falt 4,8 prosent, mens Vår Energi falt 6,0 prosent og DNO endte ned 7,7 prosent. Okea falt 7,4 prosent, og Panoro Energy endte dagen med en nedgang på 5,0 prosent. Justert for utbyttet på 76,05 kroner falt Bluenord 4,4 prosent.

Shippingsektoren har den siste tiden fått medvind av usikkerheten rundt situasjonen i Midtøsten og spekulasjoner om stenging av Hormuzstredet. Tirsdag falt shippingsindeksen 3,8 prosent.