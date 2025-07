Powell advarer: Toll kan velte rentekutt

Federal Reserve-sjef Jerome Powell avsto tirsdag fra å gi klare signaler om renteendringer på kort sikt.

Under den halvårlige høringen i Senatets finanskomité understreket Powell at usikkerheten rundt de økte tollsatsene gjør det nødvendig å vente med eventuelle kutt.

«Hadde det ikke vært for de nye tollbarrierene, kunne vi tolket uttalelsene hans som en åpning for rentekutt», skriver Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, i en fersk kommentar.

Inflasjonen holder seg høy

Ifølge Aamdal peker Powell på at flere nøkkeltall tyder på avtagende inflasjonspress, men samtidig kan økte tollsatser gi motsatt effekt. Dette gjør at Fed vil avvente ny informasjon før det eventuelt endrer renten.

– Vi venter at inflasjonen vil stige i løpet av sommeren, og hvis det ikke skjer, vil vi trekke lærdom av det, sa Powell under høringen.

Selv om enkelte medlemmer av komiteen, som Waller og Bowman, har åpnet for et rentekutt allerede i juli, ga Powell ingen konkrete holdepunkter for dette. Han viste i stedet til behovet for mer data, spesielt knyttet til hvordan økte tollsatser påvirker prisene.

Kan drøye til september

«Vi tror Fed vil vente til september før det eventuelt kutter renten, og kanskje enda lenger», skriver Aamdal.

Powell påpekte også at arbeidsmarkedet fortsatt fremstår sterkt, og at det i seg selv reduserer behovet for raske rentegrep. Samtidig varslet han at svekkelser i sysselsettingen vil kunne trigge et kutt.

Forbrukertilliten i USA falt i juni, ifølge ferske tall, og ettårs inflasjonsforventningene forble høye. Aamdal påpeker at en økning i oljeprisen trolig også bidro til nedgangen.

Likevel steg S&P 500 med 1,1 prosent tirsdag, blant annet på grunn av signaler om en mulig våpenhvile mellom Iran og Israel. Oljeprisen falt samtidig til under 68 dollar fatet, noe som tynget energisektoren, men løftet sentimentet ellers i markedet.

«Fallet i oljeprisen har svekket kronen noe», skriver Aamdal, og viser til at EURNOK har steget 0,7 prosent siden tirsdag morgen.