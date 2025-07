Argentum har tatt opp langt mer lån enn tidligere kjent, viser en gjennomgang gjort av DN.

I 2019 kom en kredittramme fra DNB på over to milliarder kroner på plass, men ifølge avisen har Statens fond for investeringer i oppkjøpsfond (private equity) tatt opp mye mer gjeld enn som så.

Lånene er skjult i en britisk selskapsstruktur opprettet i 2020, og Argentum-kontrollerte selskaper i strukturen har opprinnelig lånt 2,4 milliarder kroner.

DN har fått tilgang til seks låneavtaler med rammer på henholdsvis 100 millioner pund og 100 millioner euro, i alt rundt 6,4 milliarder kroner basert på valutakursen ved opptak. Långiveren er Investec, en børsnotert britisk-sørafrikansk bank.

Forklarer med brexit

Argentum-sjef Espen Langeland forklarer overfor avisen i en e-post den britiske strukturen med Brexit, og viser til at britiske fond ville ha havnet utenfor fritaksmetoden, og dermed utløst skatt på gevinsten om de var eid fra Norge.

Lånene bidro ifølge Argentum til å pumpe likviditet inn i systemet, 570 millioner i 2021 og 1,3 milliarder kroner i 2022, men selskapet avviser at låneopptaket har påvirket resultatet på noen måte.

Dog har lånene bidratt til å finansiere utbytte til staten, summert til 1,8 milliarder kroner over de to årene.

– Det finnes alltid ulike løsninger for å innfri våre forpliktelser, og vi velger det alternativet vi vurderer som best for å oppnå selskapets mål, svarer Langeland på DNs spørsmål om Argentum hadde klart sine forpliktelser uten det omtalte låneopptaket.

– Burde ha informert

Regnskapsekspert Terje Heskestad er overfor avisen klar på at Argentum, ettersom de britiske selskapene ikke er konsolidert, burde ha informert om deres gjeld i konsernregnskapet.

– Siden gjelden utgjør rundt 15 prosent av egenkapitalen, er det vanskelig å si at dette ikke er vesentlig informasjon, sier Heskestad, som har doktorgrad i finansregnskap og jobber deltid i Deloitte.

Argentum avviser ekspertens påstander, og viser til at internasjonale regnskapsregler er fulgt og nettoverdiene rapportert.