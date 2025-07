Brian Souter, som bygget transportgiganten Stagecoach og en av Storbritannias største formuer innen sektoren, fortsetter å gjøre investeringer gjennom sitt familiekontor – til tross for økt uro i verdensøkonomien, skriver Bloomberg.

Souter Investments, med base i Edinburgh, forvalter om lag 388 millioner pund og satser på investeringer i mindre privateide selskaper som ofte går under radaren til store oppkjøpsfond som Blackstone.

I mai gikk selskapet inn i et nytt oppkjøp sammen med Horizon Capital, hvor de kjøpte en majoritetsandel i konsulentselskapet ERA Group, og Souter varsler at flere investeringer kan være på vei.

– Prinsippet vårt er å investere gjennom hele syklusen. Vi hopper ikke inn og ut, sier 71-åringen i et intervju.

Les også Tapssluk ble vekstvinner: – Vi har aldri tvilt Axnes leverer til militæret i både USA og Storbritannia. Nå kan mange år med tap være historie.

Risikoradar

Private investeringsselskaper som forvalter formuer for verdens superrike, har fått økende innflytelse i det globale markedet. Med større fleksibilitet enn tradisjonelle fond, griper de ofte muligheter raskt i ustabile tider. Mer enn halvparten av 175 familiekontorer som ble intervjuet i år av BlackRock, oppga at den geopolitiske situasjonen nå er avgjørende for hvordan de investerer, skriver Bloomberg.

– Det kan faktisk skape noen muligheter for oss. Det handler om å ha risikoradaren skrudd på, sier Calum Cusiter, daglig leder i Souter Investments.

Ifølge Cusiter ser de nå etter investeringsmuligheter innen luftfartssektoren, og følger nøye med på markedets utvikling.

Ifølge Bloomberg fikk Souter og søsteren rundt 120 millioner pund da de i 2022 solgte Stagecoach til Deutsche Banks infrastrukturarm DWS.

– Det beste jeg har gjort i næringslivet, var å starte Stagecoach. Det nest beste var å starte familiekontoret.

Han delte opprinnelig familiekontor med søsteren, men de gikk hver sin vei på grunn av ulike investeringsprioriteringer. I dag fokuserer Souter Investments på å investere i mindre selskaper, alene eller sammen med mellomstore private equity-firmaer – i stedet for å investere via de store fondene.