Private Equity: Amerikansk senator ber om innsyn i lobbyforsøk

USAs senator Elizabeth Warren krever nå at flere av verdens største private equity-selskaper legger frem informasjon om lobbyforsøk knyttet til Donald Trumps nye budsjettpakke, skriver FT.

Tirsdag sendte Warren ut krav om detaljer knyttet til lobbyforsøk for å bevare særskilte skattefordeler. Selskapene som mottok kravet er gigantselskapene Blackstone, KKR, Apollo Global Management, Bain Capital og Thoma Bravo. Spesielt gjelder dette det omstridte «carried interest»-smutthullet.

Smutthullet gjør at amerikanske fondsforvaltere kan føre det som i praksis er lønnsinntekt som kapitalinntekt, og dermed skatte kun 20 prosent. Dette er langt lavere enn den øverste satsen på 37 prosent for vanlige høyinntektsmottakere.

Dypt problematisk

«Det er dypt problematisk at private equity-selskaper subsidieres gjennom skattesystemet for å maksimere egne gevinster,» skriver Warren. Hun representerer Massachusetts og tilhører det demokratiske partiet.

Selskapene har frist til 2. juli med å svare på henvendelsen.

The big, beautiful bill

Bakgrunnen er Trumps forsøk på å få gjennom en omfattende budsjettpakke på over 1.000 sider, omtalt av presidenten som «the big, beautiful bill». Forslaget innebærer skattekutt, reduksjon i offentlige velferdsytelser og økt statsgjeld, og ble nylig vedtatt i Representantenes hus med kun én stemmes overvekt.

Trump presser nå på for at senatet skal godkjenne pakken innen 4. juli, helst innen uken.

Warren kritiserer at skattelettene kommer samtidig som millioner av amerikanere står i fare for å miste helseforsikring og matstøtte. Hun peker også på at private equity-bransjen fortsatt nyter godt av gunstige skatteordninger, til tross for at både Barack Obama, Joe Biden og Donald Trump ved flere anledninger har vurdert å avskaffe smutthullet.