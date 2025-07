Rally etter generalforsamling

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3 prosent og endte på 1.600,55 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,70 dollar, opp 0,8 prosent. Equinor falt 1,2 prosent til 254,3 kroner, Aker BP gikk ned 2,93 prosent til 258,10 kroner, mens Vår Energi endte ned 1,9 prosent til 32,95 kroner.

Bevegelser

Aksjonæropprøret i Rec Silicon tok onsdag en ny vending etter at Jens Ulltveit-Moe gikk inn i styret. Storaksjonær Hanwha advarte i forkant av generalforsamlingen om at hvis det blir gjort endringer i styresammensetningen som ikke støttes av Hanwha, og budet samtidig ikke gjennomføres, vil Hanwha ikke gi ytterligere lån til REC Silicon. Aksjen endte dagen opp 23,6 prosent til 2,58 kroner.

Blant tungvekterne var Kongsberg Gruppen blant aksjene som falt mest onsdag. Aksjen endte ned 2,8 prosent til 368,10 kroner. I en fersk analyse nedgraderer Pareto Securities nå Kongsberg Gruppen fra hold til selg. De peker på at selskapet nå er priset for høyt sammenlignet med europeiske forsvarsgiganter.

Nordic Semiconductor meldte etter børsslutt tirsdag at de kjøper den den amerikanske skytjenesteleverandøren Memfault for 120 millioner dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. Aksjen endte ned 0,4 prosent til 135,10 kroner.

Rana Gruber falt 5,8 prosent til 67,20 kroner på høyt volum. Det ble onsdag morgen meldt at Leonhard Nilsen og Sønner - Eiendom AS (LNSE) har solgt 920.000 Rana-aksjer, og reduserte dermed sin eierandel i selskapet fra 12,37 til 9,89 prosent.

Fortsatt er det også mye fokus på krypto. Green Minerals meldte i morges at det har kjøpt fire bitcoins for totalt rundt 4,25 millioner kroner. Aksjen startet dagen med markant oppgang, men endte til slutt ned 18,6 prosent til 3,71 kroner.

Kjos-familiens kryptobørs, Norwegian Block Exchange , steg 4,6 prosent til 0,87 kroner. Tidligere helseminister og Ap-topp Ingvild Kjerkol går nå inn i selskapets styre.

– Nå blir jeg kryptobitch, sier hun til Nettavisen.

Etter fredagens ville oppgang, da Øystein Stray Spetalens Standard Supply endte opp nesten 100 prosent, er aksjen fortsatt volatil. Onsdag faller den 19,7 prosent til 33,80 kroner. På én uke er antallet norske aksjonærer i kryptosatsingen doblet.

– Ikke helt ulikt det vi så under den grønne bølgen for noen år siden, sier spareøkonom i Nordnet, Else Sundfør til Finansavisen.