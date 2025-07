Røkkes Rec-eventyr ble ikke langvarig. De neste to årene solgte han aksjen videre til Hanwha i to omganger med en samlet milliardgevinst. Den nye storeieren er imidlertid dårlig likt blant de norske småaksjonærene.

Ulltveit-Moe lastet opp

Disse har nå samlet seg for å stoppe det sør-koreanske konglomeratet Hanwha fra å kjøpe hele Rec Silicon.

I starten av juni gikk Ulltveit-Moe inn i Rec Silicon og lastet opp med over 700.000 aksjer for rundt 1,4 millioner kroner.

I forkant av generalforsamlingen fikk Anchor, et nyopprettet selskap av hovedaksjonær, budaksept på 41,46 prosent av aksjene i Rec Silicon, ifølge en melding. Hanwha eier 33,3 prosent av aksjene i Rec Silicon.

Før generalforsamlingen advarte selskapet videre mot at dersom det skjer endringer i styresammensetningen som ikke støttes av Hanwha og budet samtidig ikke gjennomføres, vil Hanwha ikke gi ytterligere lån til Rec Silicon.

Kraftig børsfall

Bakgrunnen for konflikten ligger i Rec Silicons silisiumfabrikk i Moses Lake, USA. Denne fabrikken produserte superrent silisium til solpaneler, men tapte etter hvert konkurransen mot kineserne. Det førte til at hele fabrikken ble stengt ned i 2019.

Etter at Hanwha inn som dominerende eier i selskapet, ble lagt planer om en gjenåpning av fabrikken for å bygge opp en vestlig verdikjede for solpaneler. Ifølge Hanwha klarte ikke fabrikken å produsere rent nok silisium, og det ble besluttet å stenge ned fabrikken igjen. Det førte til at Rec-aksjen stupte rundt årsskiftet.

I slutten av april la så Hanwha så inn et bud på 2,20 kroner pr. aksje i Rec Silicon.

Opprørerne ønsker å undersøke om Hanwha-ledelsen bevisst har sørget for problemer i Moses Lake for å senke aksjekursen og deretter kjøpe opp hele selskapet for en «billig» penge.

I et brev til andre Rec Silicon-aksjonærer tidligere denne uken skrev storaksjonær Hanwha at Rec Silicon befinner seg i en utfordrende situasjon, både operasjonelt og økonomisk, og at selskapet etter deres syn vil trenge betydelig finansiell støtte i løpet av kort tid.