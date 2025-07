Teknologiledet oppgang på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er tilnærmet uforandret mens S&P 500 har lagt på seg 0,3 prosent.

Basert på tirsdagens sluttnotering er S&P 500 kun 0,9 prosent unna en rekordnotering.

Nvidia og Tesla stiger henholdsvis 1,3 prosent og 0,4 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 17,04.

«Første halvår av 2025 er snart unnagjort – et halvår som kanskje har inneholdt mer usikkerhet enn noe annet halvår i historien», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Onsdag ble medlemslandene i Nato enige om å bruke fem prosent av brutto nasjonalproduktet for å styrke forsvarsevnen. Trusselen fra Russland og terrorisme ble fremhevet som hovedgrunnene til opprustningen.

Tirsdag var det en solid oppgang på Wall Street, støttet av mer balanserte kommentarer fra sentralbanksjef Jerome Powell og tegn til avspenning i Midtøsten.

«Powell fokuserte særlig på at økte tollsatser vil bidra til høyere priser og lavere vekst. På spørsmål om muligheten for et rentekutt i juli, ønsket han ikke å peke på noen konkret dato, men åpnet samtidig for at kutt kan komme tidligere dersom inflasjonspresset viser seg å være lavere enn ventet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.