Kvartalstall skaper bekymringer

De fleste internasjonale børsindeksene var noe ned onsdag ettermiddag, etter tirsdagens kraftige oppgang. For Stoxx 600 og Dow Jones utgjorde fallet henholdsvis 0,5 og 0,2 prosent.

Burberry var blant vinnerne i Europa, med et kursløft på nesten 5 prosent. Både Jefferies og HSBC oppjusterte moteaksjens kursmål, som følge av at omsetningsveksten i selskapets seneste kvartal trolig utviklet seg i riktig retning. Analytikerne påpeker at nylige grep har styrket Burberry-merket.

Jefferies oppgraderte dessuten Stellantis til «kjøp», samtidig som kursmålet ble hevet. Forklaringen var forhåpninger knyttet til bilprodusentens nye toppsjef samt driftsmessige forbedringer. Bilsektoren drar også nytte av mindre frykt rundt krigen mellom Israel og Iran, og ny statistikk viser at personbilsalget i EU tar seg opp. Stellantis-kursen steg med mer enn 3 prosent.

I USA sank General Mills, en av landets største matvareprodusenter, med nesten 3 prosent. Inntjeningen i det seneste regnskapskvartalet oversteg konsensusestimatet, men inntektsfallet på 3,3 prosent var noe verre enn ventet. Nedturen var særlig ille i det nordamerikanske konsumermarkedet, der omsetningen stupte 10 prosent. Årsaken er visstnok at finansielt pressede husholdninger kjøper billigere generiske frokostblandinger og snacks, heller enn General Mills' varer. Selskapet eier blant annet merkene Pillsbury, Cocoa Puffs, Haagen-Dazs og Betty Crocker.

Også Winnebago, som lager campingvogner og bobiler, meldte om overraskende god inntjening, til tross for skuffende salg. Det ble solgt flere campingvogner, men snittprisen sank – angivelig fordi folk har fått dårligere råd. I tillegg falt antallet solgte bobiler. Winnebago nedjusterte også sin guiding for hele 2025. Kursfallet ble på nær 3 prosent.

For øvrig var FedEx-kursen ned med rundt 4 prosent, etter at fraktgigantens prognose for det inneværende kvartalet skuffet. Ledelsen unnlot dessuten å gi noen guiding for regnskapsåret 2026, grunnet usikkerhet rundt global handelspolitikk. Utviklingen i det seneste kvartalet overrasket imidlertid positivt. FedEx regnes ofte som en indikator for verdensøkonomien.