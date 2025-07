Analytikerfavoritter som kan stige i 2025

CNBC mener flere av årets børstapere kan bli blant vinnerne i andre halvår, og har derfor gått gjennom selskapene som er listet på S&P 500 for å finne kandidater som potensielt kan gjøre et comeback i tredje kvartal.

For å komme med på listen måtte aksjene oppfylle fire kriterier: De måtte ha falt minst fem prosent hittil i år, ha kjøpsanbefalinger fra over 60 prosent av analytikerne som dekker aksjen, ha en oppside på minst 25 prosent til gjennomsnittlig kursmål og ha en forventet vekst i resultat pr. aksje på minst 10 prosent.

Rekylkandidater i 2025 Aksje Kursutvikling hittil i år Antall kjøpsanbefalinger Oppside til gjennomsnittlig kursmål Arista Networks, Inc. −22 prosent 68 prosent 27 prosent Salesforce, Inc. −22 prosent 74 prosent 35 prosent Fiserv, Inc. −20 prosent 76 prosent 34 prosent First Solar, Inc. −18 prosent 71 prosent 40 prosent Smurfit Westrock PLC −21 prosent 68 prosent 31 prosent Weyerhaeuser Company −7 prosent 64 prosent 29 prosent Tallene baserer seg på mandagens aksjekurser og anbefalinger. Kilde: FactSet/CNBC.

Solenergiselskapet First Solar har fått juling på Wall Street i 2025, men mange analytikere tror likevel aksjen kan stige markant fremover. Ifølge CNBC er over 70 prosent av meglerhusene på Wall Street som dekker aksjen positive til selskapets fremtidsutsikter.

Tidligere i juni oppgraderte Jefferies aksjen fra hold til kjøp, og kalte den for «det eneste spillet i byen» etter at amerikanske politikere ønsker å fjerne insentiver for fornybar energi.