Wall Street blandet: Nvidia til ny toppnotering

Sentimentet endte blandet for hovedindeksene på Wall Street ved stengetid onsdag.

Den brede S&P 500-indeksen stengte uendret til 6.092,16, mens industritunge Dow Jones falt 0,25 prosent til 42,982,43. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,3 prosent til 19.973,55 etter å ha ridd på bølgen til Nvidias nye toppnotering.

«Første halvår av 2025 er snart unnagjort – et halvår som kanskje har inneholdt mer usikkerhet enn noe annet halvår i historien», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 3,8 prosent til 16,8.

Bevegelser

Nvidia steg 4,3 prosent onsdag, mens Tesla falt 3,8 prosent. For resten av Mag 7-aksjene endte det også blandet: Alphabet steg 2,2 prosent, mens Amazon falt 0,4 prosent. Apple steg 0,6 prosent, Meta falt 0,5 prosent og Microsoft steg 0,4 prosent.

WSJ skrev onsdag at Shell var i samtaler om å kjøpe opp oljegiganten BP, som for tiden er verdsatt til rundt 80 milliarder dollar. Det sendte BP-aksjen opp nesten 10 prosent. Shell avviser derimot rapporte fra WSJ, ifølge Bloomberg. BP-aksjen falt 1 prosent.

Bumble varslet onsdag at de kutter 30 prosent av arbeidsstyrken, noe som gir en årlig innsparing på 40 millioner dollar. Samtidig oppjusterer Bumble inntektsguidingen for inneværende kvartal til mellom 244 og 249 millioner dollar. Aksjen stengte opp 25,1 prosent.

Olje og gass

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg 0,02 prosent, til 64,8 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,3 prosent til 65,2 dollar fatet.

Den amerikanske naturgassen falt 4,1 prosent til 3,4 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 0,9 prosent til 35,4 euro/MWh.

Makro

Onsdag ble medlemslandene i Nato enige om å bruke fem prosent av brutto nasjonalproduktet for å styrke forsvarsevnen. Trusselen fra Russland og terrorisme ble fremhevet som hovedgrunnene til opprustningen.

Tirsdag var det en solid oppgang på Wall Street, støttet av mer balanserte kommentarer fra sentralbanksjef Jerome Powell og tegn til avspenning i Midtøsten.

«Powell fokuserte særlig på at økte tollsatser vil bidra til høyere priser og lavere vekst. På spørsmål om muligheten for et rentekutt i juli, ønsket han ikke å peke på noen konkret dato, men åpnet samtidig for at kutt kan komme tidligere dersom inflasjonspresset viser seg å være lavere enn ventet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.