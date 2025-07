Blandet stemning i Asia

Torsdag morgen er det avventende stemning på Asia-børsene.

I Japan stiger derimot Nikkei 1,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, CSI 300 er svakt ned 0,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller tilbake 1,3 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,04 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,2 prosent.

På de amerikanske børsene var det også blandet onsdag.

S&P 500 var uendret, Dow Jones falt, mens Nasdaq steg etter ny all-time high for Nvidia. For de øvrige Mag-7 aksjene var det ulik utvikling. WSJ skrev onsdag at Shell var i samtaler om å kjøpe opp oljegiganten BP. Det sendte BP-aksjen opp nesten 10 prosent, Shell avviste derimot oppkjøpet, ifølge Bloomberg. Det endte med å sende BP-aksjen ned 1 prosent.