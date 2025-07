Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

I torsdagens morgenrapport viser han til at utviklingen i de globale markedene er blandet, med uendret S&P 500-futures, svak oppgang i oljeprisen og en styrket krone.

«Nvidia har vokst til å bli selve hjertet i den digitale infrastrukturboomen», skriver Berntsen, og viser til at selskapet nå er mer verdt enn både Apple og Microsoft.

Han peker på at den AI-drevne etterspørselen etter spesialbrikker og datasenterkapasitet kan markere et strukturelt skifte i halvlederindustrien, som historisk har vært sterkt syklisk.

Berntsen kommenterer også ryktene om at Shell vurderer å kjøpe BP:

«Slike rykter kan være mer enn bare markedsstøy – de kan si noe viktig om kapitalmarkedets tilstand og strategisk posisjonering i en fase preget av usikker økonomisk vekst, høye renter og strukturell energiomstilling.»

Han avslutter med å påpeke at store oppkjøp i oljesektoren historisk har sammenfalt med sykliske vendepunkter – og kan være et tegn på at aktørene posisjonerer seg for neste fase.

Asia

Torsdag morgen er det avventende stemning på Asia-børsene, med de fleste indeksene ned .

I Japan stiger derimot Nikkei 1,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, CSI 300 er svakt ned 0,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller tilbake 1,3 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,04 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,2 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.



Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er torsdag morgen opp 0,37 prosent til 67,93 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent på 65,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Sentimentet endte blandet for hovedindeksene på Wall Street ved stengetid onsdag.

Den brede S&P 500-indeksen stengte uendret til 6.092,16, mens industritunge Dow Jones falt 0,25 prosent til 42,982,43. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,3 prosent til 19.973,55 etter å ha ridd på bølgen til Nvidias nye toppnotering.

«Første halvår av 2025 er snart unnagjort – et halvår som kanskje har inneholdt mer usikkerhet enn noe annet halvår i historien», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 3,8 prosent til 16,8.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3 prosent og endte på 1.600,55 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,70 dollar, opp 0,8 prosent. Equinor falt 1,2 prosent til 254,3 kroner, Aker BP gikk ned 2,93 prosent til 258,10 kroner, mens Vår Energi endte ned 1,9 prosent til 32,95 kroner.

Blant tungvekterne var Kongsberg Gruppen blant aksjene som falt mest onsdag. Aksjen endte ned 2,8 prosent til 368,10 kroner. I en fersk analyse nedgraderer Pareto Securities nå Kongsberg Gruppen fra hold til selg. De peker på at selskapet nå er priset for høyt sammenlignet med europeiske forsvarsgiganter.

Aksjonæropprøret i Rec Silicon tok onsdag en ny vending etter at Jens Ulltveit-Moe gikk inn i styret. Storaksjonær Hanwha advarte i forkant av generalforsamlingen om at hvis det blir gjort endringer i styresammensetningen som ikke støttes av Hanwha, og budet samtidig ikke gjennomføres, vil Hanwha ikke gi ytterligere lån til REC Silicon. Aksjen endte dagen opp 23,6 prosent til 2,58 kroner.