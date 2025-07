For få i arbeid, for lav vekst

Økonomisk politikk og sysselsetting står sentralt når Det internasjonale pengefondet (IMF) i dag skal legge frem sin årlige vurdering av norsk økonomi.

Rapporten, som er en del av IMFs bilaterale overvåkning, presenteres gjennom en rapport og en pressekonferanse etter møter med norske myndigheter og observatører.

Ifølge DNBs seniorøkonom Kyrre Aamdal kan det meste tyde på at IMF vil gjenta flere av vurderingene fra i fjor: et sterkt arbeidsmarked, inflasjon på vei ned og fortsatt svak produktivitetsvekst.

Aamdal peker også på at produktiviteten kan ha fått et midlertidig oppsving i år, men at de strukturelle utfordringene likevel består.

Forventer vekt på arbeidslinjen

Basert på tidligere vurderinger mener Aamdal at IMF trolig vil rette oppmerksomhet mot behovet for å redusere sykefraværet og andelen på uføretrygd, og å styrke både sysselsetting og produktivitet.

Slike forhold er sentrale for bærekraften i den norske velferdsmodellen, særlig i en tid der mange står utenfor arbeidsstyrken.

Inflasjonen ned

Utviklingen i inflasjonen har vært i tråd med forventningene. Prisveksten er i ferd med å avta, og pengepolitikken har hatt effekt. Det er likevel lite som tilsier raske rentekutt, i tråd med signalene fra Norges Bank.

I fjor forventet IMF at realinntektene ville begynne å ta seg opp. Det er mulig dette blir gjentatt også i år, ifølge Aamdal.

Markedsuro påvirker

Den norske kronen har svekket seg 0,5 prosent mot euro det siste døgnet, og er samtidig lite endret mot dollar. Svekkelsen har sammenheng med fall i oljeprisen og usikkerhet rundt amerikansk pengepolitikk.

Flere medier melder nå at president Donald Trump vurderer å utnevne en ny sentralbanksjef tidligere enn vanlig, altså før Jerome Powells termin utløper i mai 2026. Dette kan påvirke markedets forventninger, selv uten formell endring i sentralbankens politikk.

Aamdal peker på at oppslagene om en mulig «baksetesjåfør» i Federal Reserve trolig har bidratt til at dollaren har svekket seg.

Nøkkeltall i morgen

Fredag kl. 08.00 offentliggjøres nye norske nøkkeltall. DNB venter at detaljomsetningen falt med 0,4 prosent fra april til mai, etter sterk vekst i april. Den sesongjusterte arbeidsledigheten steg til 2,1 prosent i mai, og DNB tror det nivået har holdt seg i juni.