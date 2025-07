Pantemaskinprodusenten Envipco har landet en intensjonsavtale om levering av rundt 250 panteautomater til en ledende dagligvarekjede i Portugal. Meldingen ble godt mottatt på Oslo Børs, og nådde en all-time-high på 88 kroner. Torsdag ettermiddag er aksjen opp 1 prosent til 84,8 kroner.

Avtalen markerer Envipcos første store gjennombrudd i det portugisiske markedet, og kommer i forkant av lanseringen til landets nye pantesystem (Deposit Return Scheme, DRS), som etter planen skal tre i kraft tidlig i 2026.

– Vi er stolte over å bli valgt som foretrukken leverandør til denne internasjonale supermarkedskjeden. Vi har brukt flere år på å bygge nettverk og posisjon i Portugal, og er glade for denne muligheten til å bidra mot en stadig mer sirkulær fokusert økonomi, sier Marco Santos, forretningsutviklingssjef for Portugal i ENVIPCO.

Leveransen er planlagt til andre halvår 2025 og omfatter et bredt spekter av såkalte Reverse Vending Machines (RVM). Avtalen inkluderer også serviceavtaler på samtlige enheter.

– Startskuddet for veksten

Ifølge Fabian Jørgensen i Pareto Securities er dette den andre viktige kontraktsnyheten på kort tid. Tidligere i juni meldte Envipco om en tilsvarende avtale i Polen.

Analytiker Fabian Jørgensen: Startskuddet for en ny vekstrunde Foto: Iván Kverme

– Kontrakten representerer etter våre estimater omtrent fem prosent av det forventede markedet i Portugal, og utgjør et tydelig startskudd for veksten i begge disse landene, sier Jørgensen til Finansavisen.

Han viser til at aksjen doblet seg fra 2023 til 2024, da pantesystemer i blant annet Ungarn, Romania og Irland ble rullet ut. Det siste året har imidlertid kursen konsolidert seg rundt 65 kroner, i påvente av nye markeder.

– Inntektsveksten i Envipco er i stor grad drevet av at nye markeder går live. Nå ser vi at kontrakter begynner å komme, og dermed begynner markedet å prise inn veksten igjen, sier han.

Jørgensen benytter en P/E-multippel på sju ganger forventet inntjening, noe som er rundt en tredjedel av hva konkurrenten Tomra prises til.

Pareto har kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 90 kroner.

– Støtter våre estimater

Også SEB-analytiker Magnus Heiberg ser avtalen som en positiv utvikling.

– Denne meldingen tilsvarer rundt 50 prosent av vårt estimat for 2025 for Envipco i Portugal. Dermed støttende for estimater og investeringscaset, sier Heiberg.

Markus Heiberg SEB: Søtter våre estimater Foto: Eivind Yggeseth

– Markedet går live i starten av 2026 så vi tror det kommer flere ordre for Envipco. Vi har ikke fanget opp andre annonserte orde i Portugal, men vi tror heller ikke største konkurrent Tomra vil annonsere ordrene de får eller har i Portugal grunnet størrelsen, fortsetter han.

SEB har kjøpsanbefaling med et kursmål på 110 kroner.