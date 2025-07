Oslo Børs er torsdag marginalt ned. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.594,3, ned 0,4 prosent.

Brent-oljen med august levering omsettes for 68 dollar, opp 0,6 prosent. Til sammenligning ble ett fat nordsjøolje omsatt for 67,70 dollar ved børsslutt i Oslo onsdag. Equinor er ned 0,47 prosent, Vår Energi og Aker BP er begge ned 1,1 prosent.

Frontline faller for tredje dag på rad og er ned 1,2 prosent, og handles til 175,4 kroner ved lunsjtider. Etter en nedgang i VLCC-ratene på 4,7 prosent tirsdag, falt ratene ifølge Fearnleys med hele 23,2 prosent onsdag.

Tomra raser 10,0 prosent etter rapporter om analytikerkonferanse. Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård opplyser til TDN Direkt at informasjonen i den såkalte pre-close-callen med analytikere i stor grad var som han hadde forventet, men ikke i tråd med markedsforventningene.

Les også – Det er en grusom praksis – Dette er ikke på kanten av ulovlig. Det er ulovlig, sier First-forvalter Thomas Nielsen etter kraftig kursfall i Tomra etter at selskapet har massert analytikerne. – En grusom praksis.

Envipco har signert en intensjonsavtale for levering av om lag 250 pantemaskiner til en butikkjede i Portugal. Aksjen er opp 2,1 prosent til 85,80 kroner.

Kongsberg Gruppen stiger rundt 1,8 prosent på høy omsetning. Etter oppjustering av kursmålet på Kongsberg Gruppen fra Danske Bank tirsdag , mener Pareto Securities- analytikerne Fabian Jørgensen og Marcus Gavelli at det er slutt på himmelferden.

Yara faller rundt 3,3 prosent. Kina letter på sitt eksportforbud for urea fra og med denne måneden, melder TDN Direkt og viser til Bloomberg.

Hexagon Composites stiger 8 prosent på nyheter om at datterselskapet Hexagon Agility er tildelt en ordre fra bussprodusenten Gillig. Ordren gjelder drivstoffsystemer til 476 nye CNG-busser i Dallas.

Nordic Semiconductor stiger torsdag nærmere 0,8 prosent til 136,1 kroner. Tidligere denne uken ble det kjent at selskapet kjøper opp skytjeneste-leverandøren Memfault for 1,2 milliarder kroner. Analytikerne Kristian Spetalen og Petter Kongslie mener Nordic Semiconductor gjør et strategisk godt oppkjøp.

Det har vært store svingninger i KMC Properties denne våren, og selskapet, som egentlig er et tomt skall uten verdier, har blitt en tradingfavoritt. Torsdag er aksjen opp 16,9 prosent til 0,18 kroner på høyt volum.

Energeia stiger 27,3 prosent, men har på det meste vært opp 66 prosent til 0,19 kroner. Aksjen har gått som en kule den siste tiden, og er den siste måneden opp hele 550 prosent. Onsdag ble det kjent at selskapet skroter planene om å avnoteres fra Oslo Børs som følge av økt interesse for aksjen. Tirsdag ble det også kjent at selskapet sammen med Eidsiva trapper opp solkraftsatsingen med nytt kraftverk i Gjøvik, og har levert konsesjonssøknad til NVE.

Torsdag faller Rec Silicon -aksjen tilbake rundt 16,6 prosent etter onsdagens rally på 23,6 prosent. Da ble det avholdt generalforsamling i Rec Silicon , noe som endte med et helt nytt styre, blant annet bestående av Jens Ulltveit-Moe. Torsdag har Hanwha opplyst at de hverken vil høyne budet på Rec eller forlenge tilbudsperioden.