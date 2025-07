Børsfesten fortsetter for Nvidia

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 16,62.

Nvidia

Onsdag steg Nvidia over fire prosent til en ny rekordnotering på 154,31 dollar. Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 1,1 prosent.

«Nvidia steg i går til ny all-time high og befestet igjen sin posisjon som verdens mest verdifulle selskap. Det skjer samtidig som flere andre selskaper innenfor halvlederindustrien – som AMD, TSMC og ASML – har hatt sterk kursutvikling den siste tiden. Om dette er starten på et nytt syklisk oppsving for hele bransjen, eller ikke, er det store spørsmålet», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

BNP

Amerikansk BNP falt 0,5 prosent i første kvartal, viser nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis.

30. april ble det offentliggjort tall som viste at BNP-veksten i USA i første kvartal var på minus 0,3 prosent, noe som senere ble revidert til minus 0,2 prosent. I fjerde kvartal 2024 var BNP-veksten på 2,4 prosent, ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal.

Fed

Handelsbanken skriver i en oppdatering at en rapport fra Wall Street Journal om at Donald Trump vurderer å kunngjøre en ny Fed-sjef allerede i september eller oktober har styrket forventningene om tidligere rentekutt.

Flere venter nå ett til to kutt i 2025, og at det første kuttet trolig kan komme i september.

«Fed-sjef Jerome Powell gjentok i sin andre dag med kongresshøring at det fortsatt er stor usikkerhet rundt hvordan toll påvirker inflasjonen. Han understreket at det er fornuftig å bevege seg gradvis i møte med usikre utsikter, men fremhevet samtidig at den amerikanske økonomien er sterk», skriver Handelsbanken.