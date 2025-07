Kursras for Rec og Tomra – vinneren steg 62,5 prosent

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,19 prosent til 1.597,57 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,3 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,2 dollar, opp 0,7 prosent.

Equinor falt 0,3 prosent til 253,60 kroner, Aker BP gikk ned 0,7 prosent til 256,30 kroner, og Vår Energi endte ned 0,6 prosent til 32,76 kroner.

Torsdag meldte Tomra at selskapet hadde hatt en såkalt pre-close-call med analytikere, der guidingen som ble presentert i fremleggelsen av førstekvartalstall, ble bekreftet. Lenge før børsmeldingen raste aksjen imidlertid 14 prosent. First-forvalter Thomas Nielsen raser mot analytikermassasjen og vil ha Finanstilsynet på banen. Aksjen endte ned 9,7 prosent til 153,00 kroner.

Les også Dette avslørte Tomra-sjefen for analytikere Tomra styrtet ned etter at selskapet ga analytikerne informasjon om svakere markeder, senere inntekter, lavere inntekter og høyere usikkerhet fremover. Dette fikk analytikerne vite.

Tomra-konkurrenten Envipco steg samtidig 3,3 prosent til 86,80 kroner etter å ha signert en intensjonsavtale for levering av om lag 250 pantemaskiner til en butikkjede i Portugal. Ifølge Pareto-analytiker Fabian Jørgensen er dette den andre viktige kontraktsnyheten på kort tid, og han påpeker at markedet nå begynner å prise inn veksten igjen. På det høyeste var aksjen oppe i 88 kroner, som er ny all-time high.

Observe Medical steg hele 62,5 prosent til 1,30 kroner på meldingen om at urinmåleren UnoMeter Safeti Plus er valgt som vinner i anbud i både Stockholm og Helsinki/Tampere. Videre har selskapet inngått forsyningsavtaler som dekker nær 60 prosent av det danske markedet.

Hexagon Composites steg 9,4 prosent til 18,64 kroner. Datterselskapet Hexagon Agility er tildelt en ordre fra bussprodusenten Gillig. Ordren gjelder drivstoffsystemer til 476 nye CNG-busser i Dallas.

Torsdag stupte Rec Silicon -aksjen 16,9 prosent til 2,14 kroner etter onsdagens rally på 23,6 prosent. Da ble det avholdt generalforsamling som endte med et helt nytt styre , blant annet bestående av Jens Ulltveit-Moe. Torsdag har Hanwha opplyst at de hverken vil høyne budet på Rec eller forlenge tilbudsperioden. Storeieren vil heller ikke gi flere lån til selskapet med mindre budet blir akseptert.

Yara falt 3,1 prosent til 364,60 kroner. Kina letter på sitt eksportforbud for urea fra og med denne måneden, melder TDN Direkt og viser til Bloomberg.

Energeia steg 24,6 prosent til 0,14 kroner, men var på det meste opp 66 prosent. Onsdag ble det kjent at selskapet skroter planene om å avnoteres fra Oslo Børs som følge av økt interesse for aksjen. Tirsdag ble det også kjent at selskapet sammen med Eidsiva trapper opp solkraftsatsingen med nytt kraftverk i Gjøvik, og har levert konsesjonssøknad til NVE.