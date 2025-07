H&M blant vinnerne

Både Stoxx 600-indeksen og S&P 500 var tilnærmet uendrede ved halv fem-tiden torsdag. Gruveaksjene Anglo American, Glencore og Antofagasta steg imidlertid med 5–6 prosent, grunnet høyere metallpriser. Blant annet økte kobberprisen med nesten 3 prosent.

I handelssektoren steg H&Ms aksjekurs med nesten 5 prosent, etter at den svenske motekjeden publiserte sine tall for kvartalet som ble avsluttet 31. mai. Målt i svenske kroner økte omsetningen med overraskende lave 1 prosent fra samme periode året før, men driftsresultatet ble likevel en hårsbredd bedre enn ventet. Ledelsen spår dessuten økt lønnsomhet i andre halvår, som følge av dollarens svekkelse, lavere fraktrater og tegn på økt etterspørsel. I tillegg vurderes prisøkninger i USA, som følge av Trumps nye tollavgifter.

Carrefour-aksjen stupte derimot 8 prosent. Den franske supermarkedskjeden ble nedgradert til «salg» av JP Morgan, som viste til fallende marginer, dyrere finansiering og redusert kontantstrøm. Bankens nye kursmål tilsier en nedside på rundt 30 prosent.

I USA ble det kjent at Walgreens Boots' topp- og bunnlinje oversteg konsensusestimatene med en god margin i selskapets seneste regnskapskvartal. Landets nest største farmasikjede økte salget med 7,2 prosent fra samme periode året før. Walgreens Boots er imidlertid i ferd med å bli solgt til investeringsselskapet Sycamore Partners og bli tatt av børsen, så aksjen steg med relativt beskjedne 1 prosent.

Også minnebrikkeprodusenten Micron Technology meldte om uventet høy omsetning og inntjening i sitt seneste regnskapskvartal, idet stadig mer omfattende bruk av kunstig intelligens-systemer bidro til å heve salget med 37 prosent, til en ny rekord. Aksjekursen sank likevel med 2 prosent.

For øvrig viste ny statistikk en overraskende kraftig vekst i ordrer for varige goder i USA, samt et uventet stort BNP-fall i første kvartal. I tillegg steg antallet amerikanere på arbeidsledighetstrygd nylig til 1,974 millioner, mer enn noen gang siden høsten 2021, under coronapandemien.