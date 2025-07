DNB Carnegie-strateg: Dollaren nærmer seg utløpsdato

Dollaren har falt til sitt svakeste nivå siden mars 2022, og valutastrateg Magne Østnor i DNB Carnegie mener det globale pengesystemet kan stå foran et strukturelt skifte.

– Vi vet at reservevalutaer i snitt har en levetid på 90 år. Det går i sykler, her også. Sånn sett har dollaren vært en reservevaluta i snart 100 år, noe som i seg selv peker mot et skifte. Men dette er ikke noe som gjøres i løpet av et kvartal eller et år, men en gradvis utvikling over kanskje flere tiår, sier valutastrateg Magne Østnor til E24.

Dollarens svekkelse kommer ikke som en overraskelse på markedsaktørene. Østnor mener en rekke faktorer bidrar til presset mot den amerikanske valutaen.

– De faktorene man snakker om i markedet, er i stor grad dollarnegative, sier han.

Blant disse trekker han frem svakere amerikansk økonomi, stigende inflasjon, dedollarisering og politisk risiko knyttet til mulige tiltak fra en ny Trump-administrasjon.

– Feds uavhengighet er også en brikke i puslespillet her, legger Østnor til.

Trenden er nedadgående – uavhengig av Powell

Onsdag hevdet president Donald Trump at han har tre-fire kandidater som han vurderer å utnevne til ny sjef i Federal Reserve (Fed) allerede tidlig i høst.

Torsdag nådde dollaren sitt svakeste nivå på tre år, målt mot kurven av de viktigste handelsmotpartene.

– Dollarkursen er også påvirket av renteutsiktene på lang sikt, og med en Trump-kandidat inn i Fed kan man se for seg lettere pengepolitikk om litt, og kanskje også høyere inflasjon, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets

Olsen understreker imidlertid at dollaren allerede er på synkende trend, uavhengig av både Powells rentesignaler og Trumps iver etter å erstatte Powell.

– En fersk rapport fra BIS (Bank for International Settlements, «sentralbankenes bank», journ. anm.) peker på en viktig grunn: Dollarsvekkelsen i april og mai skyldes at utlendingene øker sin valutasikring av dollarposisjonene, sier Olsen.