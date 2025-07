Dette skjer i dag

USA: PCE-prisindeks mai, kl. 14.30

USA: Kjerne-PCE mai, kl. 14.30

USA: Privat inntekt og forbruk mai, kl. 14.30

USA: Michigan forbrukertillit juni endelig, kl. 16.00

Annet:

BioFish Holding: Tilbudsperiode ifm. Langøylaks-bud utløper, kl. 16.30

Edda Wind: Tilbudsperiode ifm. Electric-bud utløper, kl. 16.30

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Ordinær generalforsamling:

Energeia, Kaldvik, Observe Medical, SoftOx Solutions

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag 27. juni:

Svend Egil Larsen feirer 20 år som aksjetrader. Han har lurt aksjerobotene og skapt et levebrød som liten privat aksjeinvestor, og hvert år klarer han å tjene 3, 4, 5 og 6 millioner kroner, uten å gå på store tap.

I fjor tjente han rekordhøye 6,5 millioner, og avkastningen var på 80 prosent. Oppskriften hans går ut på å ta ta de sikre pengene, oppkjøpscase med arbitrasje og annet med veldig lav risiko. Det blir det stabile inntekter av når man har mange nok slike case, sier Larsen.

First-forvalter Thomas Nielsen slakter Tomra etter at panteselskapet har hatt en såkalt pre-close-call med analytikerne som følger selskapet. Der fikk de informasjon om at utviklingen er svakere enn ventet, og aksjekursen ble sendt ned 14 prosent.

Nielsen omtaler det som en grusom praksis, der skjevdeling av informasjon er det verste. Han mener Finanstilsynet bør begynne å nekte analytikermassasje.

Finansminister Jens Stoltenberg går hardt ut mot Høyre og deres saftige skattekutt. Han påpeker at Høyre ikke har redegjort for hvordan kuttene skal finansieres.

Stoltenberg mener videre at Høyre ikke har vist noen evne til å kutte i offentlige utgifter, men at de har vært gode på å øke oljepengebruken. Høyre svarer at det er mulig å effektivisere offentlig sektor betydelig.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at Høyres skattepakke skuffer stort. For lønnstagere skal det bli et skattekutt på 1.000 pr. måned. 12.000 kroner i løpet av et år.

Etter vår mening er Erna Solbergs skattetilbud helt ordinært. Trolig glemt om noen dager. 12.000 kroner? Hvem løper fra Ap til Høyre for den summen? Vi ville lovet lønnstagere 50.000 kroner i skattelettelse, skriver Hegnar.