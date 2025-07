(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Kl. 10.08 står hovedindeksen i 1.607,37, opp 0,61 prosent til 698 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er fredag morgen opp 0,49 prosent til 68,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,58 prosent på 65,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,93 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor er opp 0,35 prosent til 254,50 kroner, mens Aker BP svekkes 0,04 prosent til 256,20 kroner. Vår Energi svekkes 0,24 prosent til 32,68 kroner.

Bevegelser

Tomra raste torsdag 9,7 prosent etter en såkalt «såkalte pre-close-call». Fredag fortsetter aksjen ned ytterligere 0,78 prosent til 151,80 kroner.

Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård uttalte ifølge TDN Direkt at informasjonen under analytikerkonferansen i stor grad var som han hadde forventet, men ikke i tråd med markedsforventningene. Kursfallet førte til at selskapet selv måtte ut å gjenta at guidingen ikke var endret.

Thomas Nielsen i First Fondene er ikke en tilhenger av praksisen med pre-close-calls.

– Jeg har ikke vært med på noe call, men praksisen er grusom. Det er en grusom praksis som selskapet gjemmer seg bak ved at det skal være vanlig praksis i utlandet. Men det er en elendig praksis, sa han til Finansavisen.

Frontline faller for fjerde dag på rad, og er nå ned 2,16 prosent til 172,45 kroner. I går falt VLCC-ratene 17 prosent, og en (umoderne) VLCC får nå i snitt 35.281 dollar dagen på strekningen Midtøsten-Kina.

Ellers blant shippingaksjene svekkes BW LPG 1,14 prosent til 119,20 kroner, mens MPC Container Ships er ned 0,41 prosent til 15,91 kroner. Höegh Autoliners går tilbake 0,34 prosent til 88,35 kroner.

Aksjene som derimot stiger mest av tungvekterne er Norwegian, som styrkes 3,09 prosent til 14,02 kroner, og Norsk Hydro, som legger på seg 2,53 prosent til 58,28 kroner.

Hexagon Composite steg torsdag hele 9,4 prosent etter nyheten om at datterselskapet Hexagon Agility er tildelt en ordre fra bussprodusenten Gillig, på drivstoffsystemer til 476 nye CNG-busser i Dallas. Fredag faller aksjen imidlertid tilbake igjen, og er nå ned 2,58 prosent til 18,16 kroner.

Energia fortsetter den kraftige oppgangen. Aksjen endte torsdag opp 24,6 prosent, og stiger nå ytterligere 13,14 prosent til 0,16 kroner. Den siste måneden har den lagt på seg ville 619,93 prosent.