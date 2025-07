Tennisens gentleman er blitt dollarmilliardær

Med 20 Grand Slam titler og 24 år på toppnivå ble Roger Federer en av sportens aller største. Men det er ikke kun på tennisbanen den sveitsiske superstjernen har tjent sine penger. Ifølge Bloomberg er Federers nettoformue nå på 1,3 milliarder dollar, som tilsvarer nesten 13,1 milliarder norske kroner.

Premiepengene fra karrieren utgjør rundt 130,6 millioner dollar, altså under ti prosent av totalen. Resten kommer fra sponsoravtaler og investeringer.

Til sammenlikning er Tiger Woods og Lebron James verdsatt til henholdsvis 1,36 og 1,5 milliarder dollar, mens Michael Jordan topper listen med 3,5 milliarder dollar etter salget av NBA-klubben Charlotte Hornets.

Langsiktige merkevarebyggere

Federers tilnærming til sponsorer har vært preget av langsiktighet og merkevarematch. Avtalene med Rolex, Credit Suisse (nå UBS) og sjokoladefabrikken Lindt & Sprungli AG har strukket seg over flere tiår. I 2018 signerte han en tiårskontrakt med japanske Uniqlo verdt 300 millioner dollar, uten krav om å spille en eneste kamp.

– Federer er skandale­fri og ekstremt markedsvennlig, sier sportsanalytiker Bob Dorfman.

– Han er alt merkevarer vil assosieres med.



Federers kanskje mest lønnsomme trekk kom da han gikk inn som investor i den sveitsiske skoprodusenten On Holding AG, etter at kona kjøpte et par sko og vekket interessen. Han eier rundt 3 prosent av selskapet, som nå er verdt nær 17 milliarder dollar. Bare denne posten er verdsatt til over 500 millioner dollar.

I tillegg til eierskapet har Federer selv vært med å utvikle sko hos On, og er dypt involvert i merkevarens globale vekst.

Holder seg unna kjendisfeller

Til forskjell fra andre tidligere toppidrettsutøvere har Federer unngått overeksponering. Han har ikke gått inn i TV-kommenterering eller kortsiktige reklamejobber, men holder seg til utvalgte opptredener, som å vinke av startskuddet i Le Mans eller lansere en ny kolleksjon fra Uniqlo i Paris.

Neste stopp er trolig Wimbledon, turneringen som på mange måter definerte hans karriere.