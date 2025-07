S&P 500 stiger til ny rekord

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 20.225,64 poeng, mens Dow Jones klatrer 0,3 prosent til 43.534,46 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.154,35 poeng – og har med det passert den tidligere rekordhøye sluttnoteringen på 6.144,15 poeng fra februar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,4 prosent til 16,19.

DNB Carnegie minner om at lovforslaget One Big Beautiful Bill (OBBB) kan snart bli vedtatt. President Donald Trump har som mål å signere loven innen nasjonaldagen 4. juli.

USA/Kina

USA og Kina har signert en ny handelsavtale som bygger videre på en muntlig enighet fra tidligere forhandlinger, ifølge Financial Times. Trump bekreftet torsdag at avtalen ble signert onsdag, to uker etter at partene møttes i London for å forsøke å deeskalere handelskonflikten.

Inflasjon

Kjerne-PCE i USA økte med 2,7 prosent på årsbasis i mai, mens det ifølge Trading Economics var ventet en oppgang på 2,6 prosent. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,2 prosent, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.

PCE-prisindeksen var opp 0,1 prosent på månedsbasis og 2,3 prosent på årsbasis, noe som var helt i tråd med forventningene.

«Den langsiktige inflasjonsforventningen er fortsatt forankret rundt 2 prosent. Til tross for noe lavere usikkerhet siden mars, vurderer et stort flertall av FOMC-medlemmene at risikoen for høyere inflasjon fremdeles er betydelig», skrev Handelsbanken i fredagens morgenrapport.