Oslo Børs endte i grønt: Vinneraksje stupte etter 600 prosent oppgang

– Jeg har ikke vært med på noe call, men praksisen er grusom. Det er en grusom praksis som selskapet gjemmer seg bak ved at det skal være vanlig praksis i utlandet. Men det er en elendig praksis, sa han til Finansavisen.

Frontline falt for fjerde dag på rad, og endte ned 1,9 prosent til 172,95 kroner. I går falt VLCC-ratene 17 prosent, og en (umoderne) VLCC får nå i snitt 35.281 dollar dagen på strekningen Midtøsten-Kina.

Ellers blant shippingaksjene klatret BW LPG 1,2 prosent til 122,30 kroner, mens MPC Container Ships styrket seg 1,0 prosent til 16,21 kroner. Höegh Autoliners steg 0,4 prosent til 89,25 kroner.

Aksjene som derimot stiger mest av tungvekterne er Norwegian, som endte opp 6,0 prosent til 14,42 kroner, og Norsk Hydro, la på seg 1,2 prosent til 57,54 kroner.

Hexagon Composite steg torsdag hele 9,4 prosent etter nyheten om at datterselskapet Hexagon Agility er tildelt en ordre fra bussprodusenten Gillig, på drivstoffsystemer til 476 nye CNG-busser i Dallas. Fredag faller aksjen imidlertid tilbake igjen, og er nå ned 2,7 prosent til 18,14 kroner.

Energia fortsatte den kraftige oppgangen lenge fredag, før den nå har brått snuddned. Aksjen endte torsdag opp 24,6 prosent, men stupte fredag 13,1 prosent til 0,12 kroner.

Kongsberg Gruppen annonserte at de inngår et samarbeid med franske Thales. Aksjen steg 0,4 prosent til 379,06 kroner.

– Siden det nye selskapet har et 50/50 eierforhold så vil det tilsi at Kongsberg Gruppen øker sin omsetning med 750 millioner kroner. Dette er under to prosent av omsetningen til Kongsberg, og vil derfor være en utbetydelig andel i våre estimater, sier Arctic-analytiker Lucas Dahle til Finansavisen.

Tidligere i dag skrev Finansavisen om at Investtech har tatt inn Norwegian Block Exchange i hold-deg-unna porteføljen. Aksjen falt 18,4 prosent til 0,71 kroner.

Rec Silicon har vært gjennom et aksjonæropprør som ga flertall for nytt styret. Investor Jens Ulltveit-Moe ble valgt inn som styremedlem. Aksjonærene fikk dermed stoppet Hanwha fra å kjøpe hele selskapet på billigsalg. I etterkant av nyheten har aksjen vært volatil, i dag steg den 15,7 prosent til 2,48 kroner.

Kid og Europris steg henholdsvis 1,4 og 1,1 prosent til 149,20 og 85,60 kroner etter SSBs ferske tall som viste uendret detaljhandel fra april til mai. Arctic skriver at det var sterk vekst i relevante kategorier for de to selskapene, ifølge TDN Direkt.