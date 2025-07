Sist oppdatert kl. 20:35

S&P 500 stiger 0,1 prosent til 6.145,54 poeng, mens industritunge Dow Jones klatrer 0,6 prosent og teknologiindeksen Nasdaq faller 0,1 prosent. S&P 500 ligger fortsatt an til å slå all-time high noteringen på 6.144,15 poeng i februar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 17,15.

Isfront

– Vi avslutter ALLE samtaler om handel med Canada, med umiddelbar virkning, skriver Trump i et innlegg på Truth Social kl. 19:44 norsk tid. Innlegget kommer som en respons på Ottawas beslutning om å innføre en digital tjenesteskatt på amerikanske teknologiselskaper.

USA og Kina har signert en ny handelsavtale som bygger videre på en muntlig enighet fra tidligere forhandlinger, ifølge Financial Times. Trump bekreftet torsdag at avtalen ble signert onsdag, to uker etter at partene møttes i London for å forsøke å deeskalere handelskonflikten.

I ettermiddag kom også nyheten om at EU og USA er håpefulle om å få landet en avtale før 9. juli, ifølge Bloomberg. Den nevnte datoen er i teorien dagen tollsatsene Trump annonserte tidligere i vår skal tre i kraft. Trump varslet i april om toll på 50 prosent, og EU responderte med å varsle gjengjeldelsestoll.

Himmelferden fortsetter

Nike stiger 14,5 prosent til 71,62 dollar etter ferske kvartalstall. Til tross for at inntektene var 12 prosent lavere og inntjeningen svakere, var tallene bedre enn forventet. Ledelsen i kles- og skoprodusenten kunne også melde om at Trumps nye tollavgifter gir positive utslag for selskapet. Kostnadene ventes å øke med 1 milliard over de neste fire kvartalene, mens den negative effekten vil begrenses gjennom prisøkninger og justeringer i verdikjeden.

Nvidia stiger 0,7 prosent til 156,03 dollar dollar. Tidligere denne uken skjøt aksjen opp 4,3 prosent til ny toppnotering på den amerikanske børsen etter optimistiske vekstutsikter fra konsernsjef Jensen Huang. Med en markedsverdi på over 3.600 milliarder dollar er selskapet nå størst i verden, og planlegger å vokse ytterligere.

Inflasjon

Kjerne-PCE i USA økte med 2,7 prosent på årsbasis i mai, mens det ifølge Trading Economics var ventet en oppgang på 2,6 prosent. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,2 prosent, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.

PCE-prisindeksen var opp 0,1 prosent på månedsbasis og 2,3 prosent på årsbasis, noe som var helt i tråd med forventningene.

«Den langsiktige inflasjonsforventningen er fortsatt forankret rundt 2 prosent. Til tross for noe lavere usikkerhet siden mars, vurderer et stort flertall av FOMC-medlemmene at risikoen for høyere inflasjon fremdeles er betydelig», skrev Handelsbanken i fredagens morgenrapport.