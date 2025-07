Etter å ha satt ned boliglånsrentene i forrige uke, kutter Sbanken renten på nytt, men denne gangen bare for de som har en ekstra høy belåningsgrad.

For de med lån på inntil 75 prosent belåningsgrad kuttes effektiv rente med 0,20 prosentpoeng til 5,25 prosent (nominell 5,13). For lån med inntil 90 prosent belåning reduseres renten med 0,15 prosentpoeng til 5,45 prosent (nominell 5,32).

– Vi gledet oss sammen med boliglånskundene over det overraskende kuttet i styringsrenten i forrige uke, og varslet raskt et tilsvarende kutt for alle våre kunder. Nå ønsker vi å gjøre noe ekstra for dem med høy belåningsgrad, sier Lars Hopland Nestås, leder for Sbanken.

– Mange kontakter oss

Rentekuttet kommer i tillegg til forrige ukes reduksjon på 0,25 prosentpoeng, og endringen gjelder fra 28. juni for nye kunder og 28. august for eksisterende lån.

– Mange kontakter oss nå om å flytte lån til Sbanken. Det setter vi stor pris på, og vi har alle mann på dekk for å minimere ventetiden for svar, sier Hopland Nestås.

Konkurransen i boliglånsmarkedet har tilspisset seg etter at Norges Bank overrasket markedet med en rentenedgang forrige uke – den første på fire år. Både NHO, SSB og samtlige ni økonomer i TDN Direkts undersøkelse ventet i forkant av møtet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

I tillegg varslet Norges Bank minst ett rentekutt til i løpet av året. For den nye rentebanen antyder en styringsrente like under 4 prosent i fjerde kvartal. Det betyr at det går mot ett, eller kanskje to, rentekutt til i år.

Sbanken ble etablert som Skandiabanken i 2000 som Norges første rene nettbank. Den skiftet navn til Sbanken i 2017 og ble et datterselskap av DNB i 2022.