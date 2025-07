Solbakken henter millioner

Dynamic Solution tok ut et utbytte på 22 millioner kroner, som havnet i lommen til Solbakken selv.

Egenkapital over 92 mill.

Sir Solution har i løpet av de siste årene hatt en imponerende vekst.

Fra 76 millioner kroner i egenkapital i 2023, har selskapet nå økt til over 92 millioner kroner ved utgangen av 2024. Det er også null langsiktig gjeld, kun kortsiktig forpliktelser som skatt og mindre leverandørgjeld.

Tette bånd til Solskjær og e-sport

Solbakken har lenge hatt et nært forhold til Ole Gunnar Solskjær. De to eier blant annet ni prosent hver i Ulti Agency, et e-sport-agentbyrå som vokser raskt i et krevende marked. I 2023 omsatte Ulti for 16,1 millioner kroner og satt igjen med 3,6 millioner i overskudd, en kraftig forbedring fra året før.

Ulti Agency er involvert i rådgivning, sponsoravtaler og investeringer innenfor e-sport, blant annet som medeier i den danske «skins»-plattformen Skinbid.

– Vi er begge passive minoritetsaksjonærer i Ulti Agency som ledes og styres av andre som kjenner denne bransjen. Investeringen er gjort med ønske om å bidra til at det skapes aktivitet i lokale selskaper, sier Solbakken.

Omstridt mann

Solbakken har i flere år vært en kontroversiell figur i norsk fotball. Hans tette bånd til Solskjær og Molde Fotballklubb har gjort ham upopulær blant enkelte, særlig i Rosenborg-leiren. Likevel er det få som kan matche hans forretningssans og posisjon i markedet.

Blant klientene hans finner vi profiler som Kristian Thorstvedt, Mats Møller Dæhli og Erik Botheim, i tillegg til et samarbeid med tidligere Brann-trener Eirik Horneland.

– Du har vært omtalt som en kontroversiell skikkelse i norsk fotball, hvordan opplever du det ryktet selv?



– Når man lykkes i en vanskelig og til tider kynisk bransje, må man være forberedt på at det finnes enkeltpersoner som vil sverte ens rykte, det lever jeg godt med. Klubbene og spillerene vi jobber for er veldig tilfredse med meg og selskapet, det er det som betyr noe for meg, sier Solbakken.

Sir Solution (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat –0,03 –0,03 Resultat før skatt 20,98 16,88 Resultat etter skatt 20,52 16,73 Egenkapital 92,7 76,2 Gjeld 16,8 5,4