Millionopptur for Kjos-familien

Kjos-familiens penger forvaltes via investeringsselskapet Observatoriet Invest. Etter å ha levert et underskudd på 4,6 millioner kroner i 2023, ble fjoråret langt bedre med et overskudd på 7,4 millioner kroner.

Oppgangen skyldes en økning i annen finansinntekt på 17,6 millioner kroner, opp fra 500.000 kroner i 2023.

Posten omfatter investeringene i Sneisungen AS samt fondsplasseringer i Danske Bank og Nordea Liv. Bokførte verdier av disse settes til 65,5 millioner kroner, der det gjøres en oppjustering av verdiene i Sneisungen på rett i underkant av 1 million kroner.

Samtidig preges finanskostnadene av en verdireduksjon på markedsbaserte aksjer på 13,9 millioner kroner.

Selskapet eies av Bjørn Kjos og de tre barna Lars Ola Kjos, Anna Helene Kjos-Mathiesen og Guri Helene Kjos Brecke.

Observatoriet Invest (Mill. kr) 2024 2023 Finansinntekter 28,9 6,4 Finanskostnader 20,2 9,5 Resultat før skatt 7,4 −4,6 Årsresultat 7,4 −4,6

Landet storkontrakt

Balansen var på 277 millioner kroner ved utgangen av fjoråret, mot 252 millioner ved utgangen av året før.

Egenkapitalen utgjorde 99 millioner kroner ved årsskiftet, opp fra 28 millioner ved utgangen av 2023. Gjelden beløp seg til 177 millioner kroner, ned fra 224 millioner i samme periode.

Tidligere i år skrev Finansavisen at Bjørn Kjos hadde truffet jackpot i Lufttransport, etter at selskapet landet en kontrakt på 7 milliarder kroner med Equinor.

Avtalen innebærer at selskapet skal operere fem nye helikoptre av typen AW189 fra helikopterprodusenten Leonardo. De skal brukes til passasjertransport på norsk sokkel fra Sola og Florø.

Lufttransport blir i regnskapet bokført til en verdi på 25,4 millioner kroner, der Observatoriet Invest eier om lag 90 prosent av selskapet.

De reelle verdiene er angivelig langt høyere, spesielt hvis man inkluderer virkelig verdi av Lufttransport.

På spørsmål om dette er selskapets mest verdifulle investering, har Kjos tidligere svart at det nok er en riktig antagelse.

Hva reell verdi kan være etter kontraktinngåelsen, vil ikke Kjos spekulere i.

«Det har jeg faktisk ingen anelse om. Men med denne kontrakten har vi posisjonert selskapet veldig godt for fremtiden», sa han tidligere i år.