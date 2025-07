CMB.Tech vil også være eksponert mot andre segmenter – tank, container, kjemikalietank – i tillegg til offshore vindsektoren. Idéen bak den diversifiserte plattformen er å dra nytte av oppturer for å investere mot-syklisk, ettersom syklusene stort sett ikke er koordinert i shipping (årene etter covid er et hederlig unntak, hvor ekstraordinære faktorer dro alle segmenter oppover samtidig), og samtidig belønne aksjonærer med utbytter underveis. Med andre ord: en stor oppgave.

Hvilke faktorer spiller inn når Golden Ocean handles med rabatt?

Det er enkelt å spekulere i årsakene bak rabatten i Golden Ocean målt mot CMB.Tech. En åpenbar årsak er likviditetsflyt i etterkant av oppkjøpet: Det er helt naturlig at enkelte aksjonærer faller av når hovedeier byttes ut, eller når man blir aksjonær i et selskap med annen struktur og eksponering.

Andre faktorer som kan spille inn, er at aksjen til Golden Ocean har langt bedre likviditet enn CMB.Tech, noe som gjør Golden Ocean enklere å handle – og i praksis til et bedre instrument for å trade det nye selskapet før sammenslåingen. Videre kan man i varierende grad argumentere for gjennomføringsrisiko (risiko for at transaksjonen ikke går gjennom), usikkerhet knyttet til tidspunkt for sekundærnotering av CMB.Tech i Oslo, samt andre relevante faktorer.

Hva venter fremtiden – og hva betaler man for CMB.Tech via Golden Ocean i dag?

Dersom alt går etter planen, vil Golden Ocean bli en del av CMB.Tech i løpet av tredje kvartal, og CMB.Tech sekundærnoteres på Oslo Børs i forkant, slik at alle Golden Ocean-aksjonærer til enhver tid kan handle aksjene sine i Oslo.

Basert på selskapets egen beregning av netto eiendelsverdi (NAV) i det sammenslåtte selskapet på 14,9 dollar pr. aksje, betyr dette at Golden Ocean i skrivende stund prises med en rabatt på litt over 40 prosent mot NAV. Når sammenslåingen er i boks, skal all Golden Ocean-gjeld refinansieres, og eventuelt noen skip selges for å optimalisere kapitalstrukturen.

Saverys-familien kommer til å skape et av de største noterte rederiene målt etter markedsverdi og likviditet. Dette er følgelig deres sjanse til å bevise for investorene i Oslo, New York og Brussel at de tar aksjonærene sine på alvor.