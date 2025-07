Stimuli-håp løfter Asia-børsene

Aksjemarkedet i Asia startet uken med oppgang, drevet av forventninger om nye stimulansetiltak og en ny runde nøkkeltall. Investorene vurderte ferske tall for industriproduksjon i Sør-Korea og Japan for mai, samt kinesiske PMI-tall for juni.

Kinas industrisektor krympet for tredje måned på rad, noe som har økt forventningene om nye tiltak for å dempe effektene av den langvarige handelsuroen med USA. PMI endte på 49,7 i juni, opp fra 49,5 måneden før. En indeks under 50 signaliserer fallende aktivitet, mens nivåer over 50 viser økende aktivitetsnivå.

Shanghai Composite i Kina steg 0,20 prosent, CSI 300 er tilnærmet uendret, opp 0,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,42 prosent.

Japanske aksjer fortsatte oppgangen fra forrige uke. Nikkei 225 løftet seg 1,41 prosent og nådde sitt høyeste nivå på over elleve måneder, mens Topix-indeksen steg 0,71 prosent. Oppgangen kom til tross for svakere industridata enn ventet. Foreløpige tall viser at industriproduksjonen økte 0,5 prosent i mai fra måneden før, mot ventet 3,5 prosent. På årsbasis falt produksjonen 1,8 prosent.

I Sør-Korea steg Kospi med 0,80 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia endte opp 0,73 prosent. I India var det små utslag, der både Nifty 50 og BSE Sensex åpnet marginalt ned, med henholdsvis 0,05 og 0,07 prosent.

Amerikanske aksjefutures var i grønt under asiatisk handel, idet børsåret går inn i andre halvdel.

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street steg markant fredag. S&P 500 satte ny rekord med en oppgang på 0,5 prosent til 6.173,07, og passerte forrige toppnotering på 6.147,43. Nasdaq endte også på all-time high, etter en tilsvarende oppgang. Dow Jones klatret nær én prosent.

Oppgangen markerer en solid innhenting i juni etter bunnivåene i april, da usikkerheten rundt handelspolitikken var på sitt høyeste. Fremdriften i globale handelsforhandlinger fortsetter imidlertid å veie tungt på investorenes risikovilje.