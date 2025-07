Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent. I morgenrapporten peker han på at første halvår av 2025 nærmer seg slutten, og at tross høy usikkerhet har mange børser steget kraftig.

«Sell in May and stay away har i flere tiår vært et gjengangeruttrykk i aksjemarkedet. Det appellerer til ønsket om å finne enkle svar i et komplekst system – å trekke seg tilbake når varmen kommer, og returnere når høstløvet faller.»

«Juni 2025 er et bevis på hvor feil sesongbasert tankegang kan slå ut. Dagen i dag representerer slutten på første halvår. I Europa er det DAX som har gjort det klart best med en oppgang på 20,7 prosent, mens det i Norden er Oslo Børs som har ledet an med et løft på nesten 15 prosent», skriver han.

Asia

Aksjemarkedene i Asia startet uken i pluss, drevet av håp om nye stimulanser i Kina og en ny runde nøkkeltall. PMI for industrien i Kina kom inn på 49,7 i juni, opp fra 49,5 i mai. Selv om nivået fortsatt signaliserer fallende aktivitet, tolkes utviklingen positivt. Shanghai Composite steg 0,2 prosent, CSI 300 holdt seg uendret, mens Hang Seng falt 0,4 prosent.

I Japan løftet Nikkei 225 seg 1,4 prosent, tross svakere industriproduksjon enn ventet. Sør-Koreas Kospi endte opp 0,8 prosent, og australske S&P/ASX 200 steg 0,7 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen ned 0,21 prosent til 67,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,44 prosent til 65,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De amerikanske børsene avsluttet uken med brede oppganger. S&P 500 steg 0,5 prosent til ny rekordnotering på 6.173,13. Nasdaq fulgte etter med en tilsvarende oppgang og ny all-time high, mens Dow Jones klatret 1,0 prosent.

Nike var den største vinneren i S&P 500 med en oppgang på 15,2 prosent, etter kvartalstall som overrasket positivt. Nvidia steg 1,8 prosent og satte ny toppnotering etter sterke vekstutsikter. Kjerne-PCE-inflasjonen kom inn noe høyere enn ventet, men dempet ikke investoroptimismen.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg fredag 0,6 prosent til 1.607,73 poeng, ledet an av Norwegian, som hoppet 6,0 prosent. Også Norsk Hydro (+1,2 %), BW LPG (+1,2 %) og MPC Container Ships (+1,0 %) bidro positivt. REC Silicon steg 15,7 prosent etter gjennomslag for nytt styre og motstand mot Hanwhas bud.

Tomra, som torsdag falt kraftig etter en såkalt pre-close-call, hentet seg marginalt inn fredag med en oppgang på 0,2 prosent til 153,30 kroner. Nordea mente informasjonen var i tråd med forventningene, men ikke med markedets. Kritikken mot selskapets kommunikasjonstilnærming har tiltatt.

Equinor endte opp 0,4 prosent, mens Aker BP og Vår Energi falt henholdsvis 0,2 og 0,9 prosent.

På den negative siden trakk Frontline ned med 1,9 prosent etter nye fall i VLCC-ratene, mens Hexagon Composite falt 2,7 prosent etter en kraftig oppgang dagen før.