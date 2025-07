I løpet av forrige uke steg DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 1,1 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 2,2 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 18,6 prosent hittil i år.

Best gikk det med Norwegian, Sats og Storebrand, som gikk opp henholdsvis 15,4 prosent, 3,8 prosent og 3,0 prosent.

Tre aksjer endte uken i rødt. Verst gikk det med Hafnia som falt 9,9 prosent, mens Yara og Subsea 7 falt henholdsvis 5,9 prosent og 2,7 prosent.

– En interessant uke

– Det blir en interessant uke når det gjelder makrotall. Vi får både en oppdatering på non farm payrolls og nye tall for ISM-indeksen. Det blir også spennende å se hva som skjer med «the big beautifull bill», som de prøver å få ferdig innen 4. juli, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

– Nå forventes det annonsering av nye handelsavtaler de neste dagene, eller at fristen blir utsatt utover de opprinnelig 90 dagene. Markedet priser inn at dette kommer til å gå riktig vei, sier Harper.

Les også Advarer mot ni aksjer – Selv om oppsiden kan virke fristende for mange, anses fallhøyden som svært stor, sier Geir Linløkken i Investtech om ukens nykommer.

Følg med på tollsatsene

Strategen understreker at en skuffelse på tollfronten er en risikofaktor. Nå mener han markedet villig til å tolke det som at glasset er halvfullt, og at man ser positivt på utviklingen.

– Dersom de gjennomsnittlige tollsatsene fra USA ender opp med mer enn 10 prosent så tror jeg markedet blir skuffet. EU håper på lavere satser enn dette, og det tror jeg er for optimistisk. Trump har påpekt sin misnøye med EU i forhold til andre handelspartnere, så det blir spennende å se hva det ender på, sier Harper.

Denne uken gjør ikke DNB Carnegie noen endringer i den anbefalte porteføljen.