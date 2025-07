DNB får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

Tilsynet ble gjennomført fra 20. til 23. november 2023, men selve rapporten ble offentliggjort mandag.

– Finanstilsynet mener at det fortsatt er mangler i foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, heter det i tilsynsrapporten.

I 2021 ble det kjent at DNB fikk et gebyr på 400 millioner kroner av Finanstilsynet fordi de mente at DNB hadde visst om langvarige og vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Svakheter og mangler

I den nye rapporten kommer det fram at DNB siden da har iverksatt flere tiltak for å forbedre dette.

Likevel har tilsynet avdekket områder hvor det fortsatt var enkelte svakheter eller mangler, blant annet knyttet til hvitvaskingslovens paragrafer om risikovurdering, forsterkede kundetiltak ved korrespondentforbindelser, undersøkelser og internkontroll.

I tillegg har tilsynet identifisert mangler når det gjelder rutiner, forsterkede kundetiltak, opplæring og systemer for elektronisk overvåking.

– Gjennomført mye forbedringsarbeid

– Tilsynsrapporten beskriver situasjonen på tilsynstidspunktet i november 2023. DNB har gjennomført mye forbedringsarbeid etter tilsynsbesøket. Vi har nå utarbeidet en handlingsplan for å fortsette arbeidet fram mot sommeren 2026, skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB i en epost til NTB.

Finanstilsynet vil følge opp DNBs gjennomføring av handlingsplanen, heter det i rapporten.