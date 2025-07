DNB stiger 0,4 prosent. Banken får mandag hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet.

Les også Ni favorittaksjer: – Denne uken kan påvirke aksjemarkedet – Det blir makro som dominerer bildet de neste dagene, sier DNB Carnegie-strateg Paul Harper. Her er favorittaksjene.

Forsvarsaksjer stiger

Kongsberg Gruppen stiger for tredje dag på rad, og er nå opp 2,2 prosent. Hittil i år er aksjen opp over 50 prosent.

En annen forsvarsaksje, Kitron, legger også på seg, og er nå opp 3,0 prosent. Norbit stiger også 3,4 prosent.

Frontline svekkes derimot 1,9 prosent, og står dermed i rødt for femte dag på rad. Stortankratene stuper, og er nå mer enn halvert etter at Israel og Iran inngikk en fredsavtale.

Hafnia faller også tilbake 1,7 prosent.

«Tanksegmentet kan fortsatt finne støtte i ventede produksjonsøkninger fra Opec+, men investorinteressen for shippingaksjer har åpenbart avtatt,» skriver Clarksons Securities, ifølge TDN Direkt.

MPC Container Ships går tilbake 1,2 prosent, mens BW LPG faller 0,8 prosent.

Moreld styrkes 4,4 prosent. De meldte i morges at datterselskap Ocean Installer har blitt tildelt en signifikant kontrakt av Vår Energi for Balder-utbyggingen. Verdien skal være på mellom 500 og 1.000 millioner kroner.

Norwegian Block Exchange (NBX) meldte etter børsslutt fredag at det har trukket 1 million euro under finansieringsavtalen med LDA Capital, samtidig som avtalen er forlenget med tre år. Midlene skal benyttes til å kjøpe bitcoin. Aksjen er ned 1,7 prosent.

Nordea oppjusterer sin anbefaling på Entra fra hold til kjøp, med et kursmål på 143 kroner. Aksjen klatrer 3,2 prosent til 134,60 kroner.

Torsdag forrige uke falt Tomra 9,7 prosent etter en såkalt «såkalte pre-close-call». I dag stiger aksjen igjen – med 1,7 prosent til 156,00 kroner.

Thomas Nielsen i First Fondene er ikke en tilhenger av praksisen med pre-close-calls.

«Jeg har ikke vært med på noe call, men praksisen er grusom. Det er en grusom praksis som selskapet gjemmer seg bak ved at det skal være vanlig praksis i utlandet. Men det er en elendig praksis,» sa han til Finansavisen.

Rec Silicon stiger i dag videre med 0,8 prosent til 2,50 kroner, etter at selskapet har vært gjennom et aksjonæropprør som ga flertall for nytt styret. Investor Jens Ulltveit-Moe ble valgt inn som styremedlem. Aksjonærene fikk dermed stoppet Hanwha fra å kjøpe hele selskapet på billigsalg. På fredag steg aksjen med 15,7 prosent til 2,48 kroner.

Sentia stiger 0,5 prosent etter at selskapet rapporterte om milliardavtale for utbygging av ny lufthavn i Bodø. Kontraktsverdien estimeres til circka 1.900 millioner kroner. Veidekke stiger 1,4 prosent etter nytt prosjekt for Ferd i Asker på 488 millioner kroner.