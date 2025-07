Oslo Børs endte i grønt: Milliarddeal sendte børstaper rett opp

TGS har steget 20 prosent siden april. Analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank nedgraderer aksjen fra hold til selg, og opprettholder kursmålet på 82 kroner. Aksjen falt 1,7 prosent til 85,95 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 3,1 prosent til 390,85 kroner etter en kontraktbekreftelse. Kontrakten med verdi på omkring 6,5 milliarder kroner for å levere Joint Strike Missile (JSM) til Tyskland ble annonsert 5. juni.

Kitron og Norbit steg henholdsvis 3,6 og 3,4 prosent. Kitron styrket ordreboken med en kontrakt på 11 millioner euro for produksjon av militære kommunikasjonsprodukter.

Tankratene har nå mer enn halvert seg etter at Israel og Iran inngikk en fredsavtale. Frontline og Hafnia falt videre ned henholdsvis 3,8 og 1,5 prosent til 166,45 og 50,64 kroner.

«Tanksegmentet kan fortsatt finne støtte i ventede produksjonsøkninger fra Opec+, men investorinteressen for shippingaksjer har åpenbart avtatt,» skriver Clarksons Securities, ifølge TDN Direkt.

Moreld endte opp 3,5 prosent til 14,96 kroner. De meldte i morges at datterselskap Ocean Installer har blitt tildelt en signifikant kontrakt av Vår Energi for Balder-utbyggingen. Verdien skal være på mellom 500 og 1.000 millioner kroner.

Norwegian Block Exchange (NBX) meldte etter børsslutt fredag at det har trukket 1 million euro under finansieringsavtalen med LDA Capital, samtidig som avtalen er forlenget med tre år. Midlene skal benyttes til å kjøpe bitcoin. Aksjen endte ned 3,9 prosent til 0,68 kroner.

Nordea oppjusterte sin anbefaling på Entra fra hold til kjøp, med et kursmål på 143 kroner. Aksjen klatret 2,5 prosent til 133,60 kroner.

Torsdag forrige uke falt Tomra 9,7 prosent etter en såkalt «såkalte pre-close-call». I dag steg aksjen igjen – med 2,4 prosent til 157,00 kroner.

Thomas Nielsen i First Fondene er ikke en tilhenger av praksisen med pre-close-calls.

«Jeg har ikke vært med på noe call, men praksisen er grusom. Det er en grusom praksis som selskapet gjemmer seg bak ved at det skal være vanlig praksis i utlandet. Men det er en elendig praksis,» sa han til Finansavisen.

Rec Silicon steg i dag videre med 2,7 prosent til 2,54 kroner, etter at selskapet har vært gjennom et aksjonæropprør som ga flertall for nytt styret. Investor Jens Ulltveit-Moe ble valgt inn som styremedlem. Aksjonærene fikk dermed stoppet Hanwha fra å kjøpe hele selskapet på billigsalg. På fredag steg aksjen med 15,7 prosent til 2,48 kroner.

Sentia steg 1,1 prosent til 63,50 kroner etter at selskapet rapporterte om milliardavtale for utbygging av ny lufthavn i Bodø. Kontraktsverdien estimeres til circka 1.900 millioner kroner. Veidekke steg 1,5 prosent til 162,00 kroner etter nytt prosjekt for Ferd i Asker på 488 millioner kroner. AF Gruppen steg 1,6 prosent til 152,80 kroner rapporterte også om ny kontrakt på verdi 213 millioner kroner for produksjonsanlegg i Ølen.