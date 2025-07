Ny børsrekord i USA

Europas Stoxx 600-indeks var nær uendret mandag ettermiddag, mens amerikanske S&P 500 hadde steget med 0,3 prosent, til en ny rekord. I vår del av verden økte Zalando-kursen med 4 prosent, etter at Jefferies tok opp dekning av den nettbaserte moteforhandleren med en kjøpsanbefaling. Meglerhuset viste til forventninger om inntektsvekst og skalafordeler.

Vindturbinprodusenten Vestas Wind Systems befant seg i motsatt ende av avkastningsskalaen. Kursfallet på nesten 8 prosent skyldtes at den seneste versjonen av «One big, beautiful bill» omfatter en utfasing av amerikanske subsidier for «grønn» energi innen 2028. En annen fornybaraksje, Ørsted, svekket seg med 3 prosent.

I USA var Moderna-kursen opp med 3 prosent ved halv fem-tiden. Selskapets mRNA-baserte influensavaksine ga gode resultater i en nylig klinisk undersøkelse, og det neste steget er å søke tilsynsmyndighetene om godkjennelse av både et frittstående produkt og en kombinasjon med dagens coronavaksine.

Meta Platforms fikk en kursoppgang på 2 prosent, som følge av meldinger om at selskapet har hyret inn fire kunstig intelligens-eksperter fra OpenAI. Meta planlegger å bruke 60–65 milliarder dollar på AI-infrastruktur i 2025 alene.

Hewlett Packard Enterprises og Juniper Networks gjorde det imidlertid aller best, med kursløft på henholdsvis 12 og 8 prosent. Det amerikanske justisdepartementet har besluttet å la selskapene slå seg sammen, i bytte mot grep for å forhindre at de blir for dominerende i servermarkedet. Instant On-virksomheten, som driver med trådløse nettverk, må skilles ut, og dessuten skal kildekoden for Junipers AI-programvare gjøres tilgjengelig for andre bedrifter.

På makrofronten ble det kjent at Tysklands detaljhandel sank med 1,6 prosent fra april til mai. Fallet var det største siden oktober 2022, og på forhånd var en økning på 0,5 prosent ventet. Også importprisene og den årlige konsumprisveksten falt overraskende mye. Sistnevnte er nå nede på sentralbankens mål på 2 prosent, for første gang siden oktober i fjor.