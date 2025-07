Wall Street: Jakter nye toppnoteringer

I helgen snudde Canada og fjernet den kontroversielle tjenesteskatten bare timer før den skulle tre i kraft. Dette skal ha kommet som følge av at Trump truet med nye tollsatser.

Det har skapt munter stemning på Wall Street. Både S&P 500 og Nasdaq satte nye rekorder ved forrige ukes børsslutt, og utviklingen mandag peker mot fortsatt oppgang.

Klokken 21 klatrer Nasdaq-indeksen 0,4 prosent, mens Dow Jones stiger 0,4 prosent og S&P 500 er opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,2 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 16,9.

Jakter ny rekord

Microsoft er opp 0,6 prosent mandag og snuser sammen med hovedindeksene på en toppnotering.

Også Meta Platforms får et løft på 0,5 prosent, som følge av meldinger om at selskapet har hyret inn fire kunstig intelligens-eksperter fra OpenAI. Meta planlegger å bruke 60–65 milliarder dollar på AI-infrastruktur i 2025 alene.

Moderna stiger 1,7 prosent etter at selskapets eksperimentelle influensavaksine viste positiv respons i en senfasestudie.

Palantir og Accenture legger på seg henholdsvis 5 og 0,7 prosent etter at de ble enige om at Accenture vil være Palantirs foretrukne implementeringspartner for å hjelpe sine amerikanske kunder innen føderal regjering med å bruke AI til å automatisere driften.

Walt Disney er opp 1,2 prosent etter å ha bli oppgradert fra hold til kjøp av Jefferies. Investeringsselskapet sa at Disneys parkvirksomhet holder seg bra, og at cruiseinntektene kan øke kraftig i 2026 når to nye skip lanseres.

Nike steg 15,2 prosent til 71,95 dollar etter kvartalstall på fredag. Til tross for at inntektene var 12 prosent lavere og inntjeningen svakere, var tallene bedre enn forventet. Ledelsen i kles- og skoprodusenten kunne også melde om at Trumps nye tollavgifter gir positive utslag for selskapet. Mandag faller aksjen 2 prosent.

Viktig makrouke

– Det blir en interessant uke når det gjelder makrotall. Vi får både en oppdatering på non farm payrolls og nye tall for ISM-indeksen. Det blir også spennende å se hva som skjer med «the big beautifull bill», som de prøver å få ferdig innen 4. juli, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

– Nå forventes det annonsering av nye handelsavtaler de neste dagene, eller at fristen blir utsatt utover de opprinnelig 90 dagene. Markedet priser inn at dette kommer til å gå riktig vei, sier han.

Strategen understreker at en skuffelse på tollfronten er en risikofaktor. Nå mener han markedet villig til å tolke det som at glasset er halvfullt, og at man ser positivt på utviklingen.

– Dersom de gjennomsnittlige tollsatsene fra USA ender opp med mer enn 10 prosent så tror jeg markedet blir skuffet. EU håper på lavere satser enn dette, og det tror jeg er for optimistisk. Trump har påpekt sin misnøye med EU i forhold til andre handelspartnere, så det blir spennende å se hva det ender på, sier Harper.