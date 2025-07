Ny rekordfest på Wall Street

Walt Disney endte opp 1,4 prosent etter å ha bli oppgradert fra hold til kjøp av Jefferies. Investeringsselskapet sa at Disneys parkvirksomhet holder seg bra, og at cruiseinntektene kan øke kraftig i 2026 når to nye skip lanseres.

Nike steg 15,2 prosent til 71,95 dollar etter kvartalstall på fredag. Til tross for at inntektene var 12 prosent lavere og inntjeningen svakere, var tallene bedre enn forventet. Ledelsen i kles- og skoprodusenten kunne også melde om at Trumps nye tollavgifter gir positive utslag for selskapet. Mandag falt aksjen 1,4 prosent.

Makro

– Det blir en interessant uke når det gjelder makrotall. Vi får både en oppdatering på non farm payrolls og nye tall for ISM-indeksen. Det blir også spennende å se hva som skjer med «the big beautifull bill», som de prøver å få ferdig innen 4. juli, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

– Nå forventes det annonsering av nye handelsavtaler de neste dagene, eller at fristen blir utsatt utover de opprinnelig 90 dagene. Markedet priser inn at dette kommer til å gå riktig vei, sier han.

Strategen understreker at en skuffelse på tollfronten er en risikofaktor. Nå mener han markedet villig til å tolke det som at glasset er halvfullt, og at man ser positivt på utviklingen.

– Dersom de gjennomsnittlige tollsatsene fra USA ender opp med mer enn 10 prosent så tror jeg markedet blir skuffet. EU håper på lavere satser enn dette, og det tror jeg er for optimistisk. Trump har påpekt sin misnøye med EU i forhold til andre handelspartnere, så det blir spennende å se hva det ender på, sier Harper.

Mandag meldte Bloomberg at EU krever at USA senker tollsatsene på varer i sentrale sektorer som legemidler, alkohol, halvledere og passasjerfly for å godta en 10 prosents toll på de fleste varer fra Europa til USA. Samtidig skal EU presse på for at USA innfører kvoter og unntak som effektivt kan lette på de høye tollsatsene på 25 prosent for biler og bildeler, og 50 prosent på stål og aluminium.

Olje og gass

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,25 prosent til 66,6 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,8 prosent til 65 dollar fatet.

Den amerikanske naturgassen falt 7,8 prosent til 3,4 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 1,1 prosent til 33,1 euro/MWh.