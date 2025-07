Dette skjer i dag

UK: PMI industri juni endelig, kl. 10.30

ØMU: Inflasjon juni flash, kl. 11.00

ØMU: Kjerneinflasjon juni flash, kl. 11.00

USA: PMI industri juni endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI industri juni, kl. 16.00

USA: Jolts stillingsåpninger mai, kl. 16.00

Annet:

USA: Fed-sjef Powell tale, kl. 15.30

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Public Property Invest

Her er de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 1. juli:

IT-gründer og skatteflyktning Jens Rugseth varsler tech-flukt fra Oslo Børs. Han forstår godt at IT-giganten Visma dropper Oslo til fordel for børsnotering i utlandet, og han truer med å gjøre det samme selv dersom det blir fire nye år med en Jonas Gahr Støre-regjering.

Rugseth sier han synes Oslo Børs er blitt en ganske sovende børs når det gjelder IT, og at skattesystemet suger oksygen ut av privat kapital.

Den typiske boligkjøperen i Oslo har nå bare råd til 5 prosent av boligene i markedet. Det viser en ny analyse fra Norges Bank. For ti år siden var andelen oppe i 15 prosent.

Det er også blitt vanskeligere for boligkjøpere i andre sentrale områder, som Stavanger, Sandnes, Trondheim og Bergen. Her er det relevante boligmarkedet redusert fra 25 til 19 prosent av boligene.

Verden venter spent på resultatet når president Donald Trumps 90-dagers tollutsettelse utløper neste uke. Paul Harper, aksjestrateg i DNB Carnegie, tror sjømatsektoren kan rammes spesielt negativt.

Han poengterer at Oslo Børs som helhet er mindre direkte utsatt enn for eksempel Sverige, men at man må følge med på sjømatselskapene siden de eksporterer mye til USA.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om XXL. Sportskjeden har 5 milliarder kroner i gjeld, og egenkapitalen er kanskje nær null. Britiske Frasers Group har kjøpt nærmere 96 prosent av aksjene, men de har ikke gjennomført en høyst nødvendig due diligence. Derfor kan alt skje.

Vi skal gi de norske leverandørene et råd: Ikke selg mer til XXL uten forskuddsbetaling. Vi tror en konkurs eller rekonstruksjon ligger i kortene, skriver Hegnar.