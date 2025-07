Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt tirsdag, eller innenfor intervallet -0,4 til 0,4 prosent.

I sin morgenrapport tirsdag peker han på en forsiktig positiv utvikling i de globale finansmarkedene siden mandag. S&P 500-futures er opp 0,1 prosent, DAX-futures opp 0,2 prosent, mens oljeprisen er ned 0,3 prosent og USDNOK har svekket seg 0,5 prosent.

«Første halvår er nå unnagjort – og det med bravur. Om 2. halvår blir like godt, gjenstår å se. Mye tyder på at investorene vil skifte fokus fra inflasjon og renter til vekst, produktivitet og etterspørsel,» skriver Berntsen.

Han peker på at amerikansk økonomi fortsatt fungerer som verdens ledende vekstindikator.

Samtidig advarer han mot å legge for stor vekt på muligheten for vekstfremmende finanspolitikk i tiden fremover.

«Høy statsgjeld, geopolitisk spenning og økt politisk polarisering gjør det vanskelig å se for seg brede, ekspansive tiltak – i hvert fall i USA,» skriver analytikeren.

Han viser til at Europa riktignok viser tegn til økte offentlige investeringer, særlig innen forsvar og infrastruktur, men at også her er handlingsrommet begrenset.

Et alternativ kan være å mobilisere privat kapital:

«Etter år med ekspansiv finanspolitikk og nullrenter har mange vestlige land begrenset evne til å finansiere nye vekstinitiativer. Samtidig finnes det enorme mengder privat kapital – som søker avkastning.»

Berntsen mener dette åpner for nye forretningsmodeller:

«Ikke i form av veldedighet, men gjennom forretningsmodeller som gir både avkastning og samfunnsverdi.»

Og avslutter:

«Når statene er overbelånte og handlingsrommet krymper, må verdensøkonomien i større grad støttes av privat kapital. Spørsmålet er ikke om, men hvordan.»

Asia

Aksjemarkedet i Asia startet juli med blandet utvikling, etter oppgang på Wall Street og økt usikkerhet rundt USAs tollpolitikk. President Trumps 90-dagers tollpause nærmer seg slutten, og signaler fra finansminister Scott Bessent om at tollene kan gjeninnføres dersom forhandlingene stopper opp, preger stemningen.

Kinas Caixin PMI ble publisert i dag og viser at industrien vokste svakt i juni, med en indeks på 50,4. Dette var høyere enn ventet.