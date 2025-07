Anbefaler seks aksjer: – Pessimistene i aksjemarkedet kaster kortene

Aksjemarkedene fortsetter å overraske mange med svært sterk oppganger, og både S&P 500 og Oslo Børs satte nye rekordnoteringer i juni.

«Sell in May» var altså en «stupid thing to say» som noen andre her i Bergen ofte sier, slår Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, fast.

Spørsmålet er hvor lenge børsfesten vil vare.

– Ren gambling

– Det viktigste som skjer nå er «the big beautifull bill», som skal behandles av politikerne i USA. Det kan være kortsiktig bra for risk assets, men ingen vet når obligasjonsmarkedet slukker lyset og sender lange renter opp. Det er gambling. Amerikanerne er i ferd med å begrave sin egen rolle i verdensøkonomien, sier Slyngstadli til Finansavisen.

– Vi som har vært forsiktige må ta denne oppgangen til etterretning. Trump «folder» når markedet gir tommelen ned i forhold til politiske grep. Han har tilsynelatende gitt opp å slanke budsjettunderskuddet til Elon Musks fortvilelsen. Dermed kan vi få en «inflationary boom» i stedet for en «deflationary bust», understreker analysesjefen.

Ifølge Slyngstadli er aksjemarkedene nå alvorlig overkjøpt. I USA er både allokeringen til aksjer og prisingen nær all time high, noe som gir en svak risk/reward.

Gjør ett bytte i porteføljen

Norne-porteføljen gjorde det bra i juni – i motsetning til i mai. Alle aksjene steg mer enn markedet, og porteføljen var opp hele 6,1 prosent. I starten av juli gjør Slyngstadli ett bytte når han kvitter seg med Navamedic til fordel for Gjensidige.

– Navamedic gjør et godt oppkjøp, men skal likevel finansiere det, gjennom blant annet en emisjon som er garantert av største aksjonær. Vi tror dette kan gi moderat press på aksjekursen, men det styrker caset på lengre sikt, sier analysesjefen.

Gjensidige er blant de første selskapene som presenterer sine andrekvartalstall, allerede 11. juli.

– Vi venter gode tall. Gjensidige har økt premiene en del, og andre kvartal er gjerne et kvartal der skadefrekvensen er lav. Det er også et defensivt valg, selv om juli vanligvis er en god måned i aksjemarkedet, sier Slyngstadli.

Norne-porteføljen består nå av følgende aksjer: M Vest Water, Gjensidige, Aker BP, Lerøy Seafood, Sparebanken Møre og Sparebanken Øst. De to siste er egenkapitalbevis.

Norne Securities er market maker i M Vest Water og Sparebanken Øst. Sparebanken Møre besluttet i juni å bli eier i Norne Securities.