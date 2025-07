Oslo Børs endte ned: Oljeservice-aksje steg 17,7 prosent

Tirsdag falt Oslo Børs 0,8 prosent til 1.608,30 poeng. Totalt ble det omsatt aksjer for 4.011 millioner norske kroner.

Brent-olje for august-levering var ved børsslutt tirsdag ned 1,0 prosent til 66,94 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 0,5 prosent til 65,42 dollar.

Til sammenligning ble Brent omsatt for 67,63 dollar ved børsslutt mandag.

Equinor falt 0,1 prosent til 254,90 kroner, Aker BP endte opp 0,1 prosent til 258,00 kroner, og Vår Energi svekket seg 0,5 prosent til 32,25 kroner.

Det ble bredt fall i shippingsektoren. Frontline svekket seg 1,1 prosent til 164,7 kroner og har nå falt seks dager på rad.

Tankratene har falt kraftig den siste tiden. Ifølge Clarksons Securities har risikopremien som tidligere løftet fraktratene forsvunnet, ettersom energiinfrastruktur og oljeeksport i stor grad har vært upåvirket av konflikten.

Flex LNG endte ned 1,8 prosent til 220,50 kroner. 2020 Bulkers falt 2,2 prosent til 111,5 kroner, mens Höegh Autoliners avsluttet dagen 3,1 prosent lavere på 86,35 kroner.

Sparebank 1 Markets har gjenopptatt dekning av BW LPG med kjøpsanbefaling og kursmål 145 kroner. Analytiker Oda Hånes Lund trekker frem sterk amerikansk eksport og lav verdsettelse som viktige drivere. Aksjen falt likevel 1,7 prosent til 117,00 kroner.

Energy Holdings , tidligere Seabird Exploration og Energy Drilling ble dagens vinner og endte opp 17,7 prosent til 7,84 kroner. Oljeanalytiker John Olaisen satt ett kursmål på 12 kroner, noe som tilsvarer nesten en dobling fra dagens åpningskurs på 6,96 kroner.

I motsatt ende endte Observe Medical som dagens taper, ned 25,2 prosent til 0,92 kroner.

Etter tre dager med oppgang falt Kongsberg Gruppen tirsdag hele 3,93 prosent til 375,5 kroner.

Selvaag Bolig solgte 313 boliger for 2 milliarder kroner i første halvår. Selskapet melder om økt aktivitet i markedet etter rentekuttet. ABG Sundal Collier kommenterer tallene som noe svake, og skriver at salget i andre halvår må forbedres for å redusere risikoen i estimatene for 2027. Aksjen steg 1,6 prosent til 35,7 kroner.

Danske Bank hevet kursmålet på Envipco fra 87 til 99 kroner per aksje og gjentar kjøpsanbefalingen. Samtidig tok Pareto aksjen ut av sin ukesportefølje. Aksjen falt hele 4,0 prosent til 85,4 kroner.

Cadeler steg 3,9 prosent til 52,00 kroner etter at selskapet hevet både omsetnings- og resultatguidingen for 2025. Ny forventet inntekt er 588 til 628 millioner euro, opp fra tidligere 485 til 525 millioner. EBITDA-guidingen løftes samtidig til 381 til 421 millioner euro, mot tidligere 278 til 318 millioner.