Trump-melding sender Tesla-aksjen i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent, Dow Jones er ned 0,1 prosent mens S&P 500 har falt 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 17,28.

«Første halvår er nå unnagjort – og det med bravur. Om andre halvår blir like godt, gjenstår å se. Mye tyder på at investorene vil skifte fokus fra inflasjon og renter til vekst, produktivitet og etterspørsel. Det betyr økt interesse for utviklingstrekk i realøkonomien – særlig i amerikansk økonomi, som fortsatt fungerer som verdens ledende vekstindikator», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Tesla

Ordkrigen mellom Elon Musk og USAs president Donald Trump er i full gang igjen.

«Elon får kanskje mer subsidier enn noe annet menneske i historien, med god margin, og uten subsidiene ville han sannsynligvis måtte stenge butikken og dra hjem til Sør-Afrika», skriver Trump på Truth Social.

På en pressekonferanse tirsdag sa Donald Trump at han ville undersøke mulighetene for å deportere Elon Musk, som svar på Musks kritikk av Trumps lovforslag «One Big Beautiful Bill Act», melder Bloomberg.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til på Wall Street faller Tesla-aksjen 6,7 prosent.

– Ren gambling

– Det viktigste som skjer nå er «the big beautifull bill», som skal behandles av politikerne i USA. Det kan være kortsiktig bra for risk assets, men ingen vet når obligasjonsmarkedet slukker lyset og sender lange renter opp. Det er gambling. Amerikanerne er i ferd med å begrave sin egen rolle i verdensøkonomien, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.