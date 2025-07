Kasinoaksjer vinner

Europas Stoxx 600-indeks var ned med 0,4 prosent ved halv fem-tiden tirsdag, mens amerikanske S&P 500 var uendret. Det hjalp ikke at eurosonens årlige konsumprisvekst steg til 2,0 prosent i juni, som ventet. Samtidig forble kjerneinflasjonen, som ekskluderer endringer i matvare- og energiprisene, 2,3 prosent – også det på linje med konsensusestimatet.

Annen statistikk viste at forholdene i Italias, Frankrikes, Tysklands, Storbritannias, Indonesias, Koreas, Russlands, Brasils og eurosonens industri fortsetter å bli verre, mens pilene så vidt pekte oppover i Spania, Australia, Kina og Japan. Lyspunktet var India, der PMI-målingen på 58,4 signaliserte kraftig vekst.

På Frankfurt-børsen sank Thyssenkrupps aksjekurs med mer enn 5 prosent. Konglomeratet, som blant annet produserer stål og ubåter, meldte at driftsresultatet krympet med sjokkerende 90 prosent i det seneste regnskapskvartalet. Nedturen skyldtes vedvarende svak etterspørsel i segmenter som biler og bildeler, stål og industrielle materialer. Ledelsen viste til nye tollavgifter samt usikkerhet rundt USA og EUs handelspolitikk – noe som også forklarer den svake utviklingen i store deler av verdens industri.

Investorene håper imidlertid på en snarlig handelsavtale, og dette bidro til at europeiske eksportører som Gucci-eieren Kering, Adidas, Remy Cointreau og Louis Vuitton steg med rundt 4 prosent. I tillegg var metallprodusentene Umicore og Glencore opp med minst 2 prosent.

I S&P 500-indeksen ga kasinooperatørene Wynn Resorts, Las Vegas Sands og MGM Resorts mest grunn til jubel. Aksjekursene bykset 6–8 prosent, hovedsakelig fordi de samlede kasinoinntektene i Macao i juni økte med 19 prosent på årsbasis. En langt lavere vekst var ventet.



Tesla var derimot en taper, med et kursfall på 4 prosent. En årsak er at Trump og Musk igjen er i tottene på hverandre, etter at sistnevnte kritiserte republikanernes seneste versjon av «The big, beautiful bill». Det ble dessuten kjent at Tesla-salget nå har krympet i seks måneder på rad i EU.