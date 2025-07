Wall Street: Ordkrig sendte Tesla rett ned

Citi ser motvind i gambling-aksjen DraftKings, men opprettholder kjøp. Kursmålet ble økt fra 55 til 58 dollar. Aksjen blir riktignok påvirket a at New Jersey og Louisiana ønsker å øke skattene på online sportsbetting, samt Missouris utsettelse av regulering av sportsbetting. Aksjen endte ned 2,1 prosent til 41,99 dollar

Fintech-aksjen Robinhood har steget hele 160 prosent så langt i år. Deutsche Bank øker kursmålet fra 85 til 96 dollar etter at de har introdusert en stor produktserie for kryptoinvestorer på plattformen. Aksjen falt riktignok 1,4 prosent til 92,33 dollar.

Electronic Arts har hintet om et college-basketballspill ville komme tilbake på mandag, og det kan være et tidlig skritt mot nok en suksess for videospillselskapet, ifølge Deutsche Bank-analytiker Benjamin Soff. Aksjen svekket seg 0,4 prosent til 159,06 dollar.

– Ren gambling

– Det viktigste som skjer nå er «the big beautifull bill», som skal behandles av politikerne i USA. Det kan være kortsiktig bra for risk assets, men ingen vet når obligasjonsmarkedet slukker lyset og sender lange renter opp. Det er gambling. Amerikanerne er i ferd med å begrave sin egen rolle i verdensøkonomien, sa analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

«The big beautifull bill» ble senere vedtatt av Senatet etter at JD Vance kom med sin avgjørende stemme. Lovpakken kombinerer skatteletter på 4.500 milliarder dollar med offentlige kutt på 1.200 milliarder. Men lovforslaget må nå godkjennes i Representantenes. Hvis ikke blir loven sendt tilbake til Senatet og hindre Trump i å nå 4.juli-fristen for signering.

– Fed kan kutte

Jerome Powell indikerte igjen senest forrige uke at de vil avvente situasjonen og se hvordan handelskrigen påvirker inflasjonen, selv om Bank of America ikke utelukker kutt i nærmeste fremtid.

«Fed kan fortsatt kutte renten i år hvis det finnes overbevisende bevis for forverring av arbeidsmarkedet. Men mangelen på fremgang med inflasjonen hever standarden for kutt.», skriver økonom Aditya Bhave i Bank of America.